Mit bissigem Humor und einer grünen Reptilienpuppe begeistert Michael Hatzius ein Millionenpublikum. Im September sagt der Berliner plötzlich mehrere Auftritte ab und verweist auf seine Gesundheit. Wenige Wochen später folgt nun die traurige Nachricht.

Mit bissigem Humor und einer grünen Reptilienpuppe begeistert Michael Hatzius ein Millionenpublikum. Im September sagt der Berliner plötzlich mehrere Auftritte ab und verweist auf seine Gesundheit.

Wenige Wochen später folgt nun die traurige Nachricht. Der Berliner Puppenspieler und Comedian Michael Hatzius ist tot. Er starb im Alter von 44 Jahren, wie seine Künstleragentur mitteilte.

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"Nach kurzer schwerer Krankheit ist unser geliebter Micha am Mittwoch, dem 25.11.2026, von uns gegangen. In unseren Herzen wird er immer weiterleben", heißt es in einer Erklärung der Familie, die diese über ihren Anwalt verbreiten ließ. Michael Hatzius, 1982 in Ost-Berlin geboren, absolvierte sein Studium des Puppenspiels an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" und schloss es 2006 als Diplom-Puppenspieler und darstellender Künstler ab. Seit 2009 begeisterte Hatzius mit einer Figur, die zu seinem Markenzeichen wurde: "Die Echse".