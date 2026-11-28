Die Band PUR gibt Entwarnung: Frontmann Hartmut Engler hat nach seinem Herzinfarkt die Proben für die neue Tour wieder aufgenommen. Die Musiker melden sich optimiert vom Übungsraum.

Die deutschen Rockfans können nach langer Unsicherheit aufatmen. Hartmut Engler, der 64-jährige Frontmann der erfolgreichen Gruppe PUR, hat gemeinsam mit seiner Band den Probenbetrieb für die anstehende Konzerttour wieder aufgenommen. Nachdem die Fans wochenlang um die Gesundheit des Sängers bangten, weil dieser mehrere Auftritte absagen musste, veröffentlichte die Gruppe jetzt einepositive Meldung auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Vorbereitungen für die anstehenden Konzerte laufen laut der Band auf Hochtouren und zeugen von einer deutlichen Verbesserung des Zustands.

Optimistische Signale aus dem Probenraum

Die Musiker haben ein aktuelles Update geteilt, das den gut gelaunten Zustand des Sängers dokumentiert. Auf dem Bild ist Hartmut Engler zusammen mit den Bandkollegen Joe Crawford, der 63 Jahre alt ist, und Rudi Buttas, der 71 Jahre alt ist, in einer entspannten Atmosphäre zu sehen. Die Botschaft der Band ist eindeutig: Sie arbeiten Tag für Tag mit Vorfreude an der neuen Tournee. Engler versicherte den Anhängern, dass er guter Dinge sei und sich riesig auf die Begegnung mit dem Publikum freue. Diese Nachricht dient als direkter Widerspruch zu den zuvor kursierenden Spekulationen über einen vorzeitigen Tour-Ausfall.

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Zurück zur Bühne nach schwerer Diagnose

Die aktuelle Entwicklung steht in starkem Kontrast zu den Ereignissen des vergangenen Jahres. Seit 2023 beschäftigt der Gesundheitszustand des Sängers die Öffentlichkeit, nachdem Hartmut Engler offen über einen schweren Herzinfarkt gesprochen hatte. Dieser trat völlig unvorbereitet ein, als der Sänger gerade zwei Heilfastenkuren hinter sich hatte und intensiv trainierte. Engler beschrieb den plötzlichen Beginn der Beschwerden im Interview mit BILD treffend: Er wollte sich gerade ein Brot schmieren, als ihm schlagartig übel wurde. Diese unerwartete medizinische Krise zwang den Sänger zu einer langen Pause von der Bühne und sorgte für tiefes Besorgnis bei der Fangemeinde.

Skepsis bei jüngsten Auftrittabsagen

Trotz der langen Rehabilitationsphase führte der Weg zurück zur Bühne nicht ohne Hürden. Erst in der jüngeren Vergangenheit hatte die erneute Absage eines geplanten TV-Auftritts von Hartmut Engler für neue Unruhe gesorgt. Der Sänger musste seinen Besuch bei einer Fernsehsendung absagen, was die Vermutungen über seine Leistungsfähigkeit wieder befeuerte. Diese Absagen wurden von den Fans und der Medienlandschaft kritisch beobachtet, da sie den Eindruck erweckten, der Sänger sei noch nicht vollständig genesen. Die jetzige Veröffentlichung aus dem Probenraum soll nun diese Zweifel zerstreuen und zeigen, dass Engler wieder fähig ist, den anstrengenden Alltagsrhythmus einer Tournee zu bewältigen.

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Galerie und Bühnenerfolge in München

Der positive Ausblick wird zudem durch andere öffentliche Auftritte gestützt. Ein Beispiel hierfür ist die Premiere des Musicals "Abenteuerland - Das Musical mit den Hits von PUR". Diese Veranstaltung fand am 07. Januar 2026 im Deutschen Theater in München statt. Bei dieser Gala waren die Bandmitglieder Joe Crawford, Hartmut Engler und Rudi Buttas gemeinsam vertreten. Solche öffentlichen Termine demonstrieren die soziale und berufliche Reintegration des Sängers. Die Band nutzt diese sichtbaren Momente, um Vertrauen in die kommende Konzertserie aufzubauen, die nun offiziell in den Probenraum verlagert wird. Die Bilder zeigen einen Frontmann, der nicht im Krankenhaus, sondern aktiv im Einsatz ist.

Prognosen für den Tourverlauf und Fans

Ob die Sorgen der Anhänger damit endgültig vom Tisch sind, lässt sich zwar nicht zu hundert Prozent garantieren, doch die aktuelle Ausstrahlung der Gruppe wirkt stark beschwichtigend. Für die vielen Fans zählt im Moment vor allem die Tatsache, dass Hartmut Engler wieder im Probenraum steht und mit voller Energie auf die Bühnen zurückblickt. Die Band kommuniziert ihre Begeisterung für die anstehenden Termine offen und direkt. Diese Transparenz hilft, die Spannung vor der Tournee zu kanalisieren und die Geduld der Zuschauer zu belohnen. Die Musiker laden zur direkten Begegnung ein und signalisieren damit die Bereitschaft zur normalen Arbeitsweise nach der Pause.

Konkrete Schritte zur Tourvorbereitung

Die konkreten nächsten Schritte liegen klar im musikalischen Feinschliff. Die Band bereitet sich täglich in geschlossenen Sessions auf die Lieder vor, die im Rahmen der Tournee dargeboten werden sollen. Hartmut Engler bestätigt seine Teilnahme an diesen Proben explizit mit den Worten, dass er voller Vorfreude durch die Vorbereitung gehe. Dies ist ein starker Indiz dafür, dass die gesundheitlichen Bedenken, die zu den jüngsten Absagen führten, überwunden sind. Die Gruppe setzt nun auf Kontinuität, um eine erfolgreiche Serie von Konzerten zu gewährleisten. Die Fans können sich darauf einstellen, ihre Lieblingssongs live zu hören.