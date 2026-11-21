Michael van Gerwen und Tom Sykes werfen im Viertelfinale des Grand Slams jeweils einen 9-Darter. Die Fans in der Halle rasten aus.

Michael van Gerwen und Tom Sykes werfen im Viertelfinale des Grand Slams jeweils einen 9-Darter. Die Fans in der Halle rasten aus.! Im ersten sowie sechsten Leg des Viertelfinals zwischen Michael van Gerwen und Tom Sykes haben beide Spieler einen 9-Darter geworfen und die Halle in Wolverhampton zum Überkochen gebracht.

MvG spielte zur Eröffnung des Matches nach zwei 180er-Aufnahmen den klassischen Weg über die Triple-20, Triple-19 und abschließend die Doppel-12. Nach acht perfekten Darts riss Sykes bereits die Arme in die Luft, um fertig zum Jubeln mit seinem Gegner zu sein. Und van Gerwen? Der verzog kaum eine Miene, sondern zeigte nur selbstbewusst mit dem Finger Richtung Zuschauer und forderte sie auf, noch lauter zu jubeln.

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Diese honorierten das perfekte Leg mit lautstarken „Oh, Michael van Gerwen“-Gesängen.

„Was ist hier denn los… Das ist abnormal. Das glaubt doch kein Mensch mehr… MvG, ich bin sprachlos“, rastete-Experte Robert Marijanovic nach dem ersten 9-Darter aus.

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„Darts, du bist doch irre“, sagte anschließend Kommentator Basti Schwele euphorisiert. Für van Gerwen ist es das 31. perfekte Leg in seiner Karriere – elf davon spielte er vor TV-Kameras. Sykes‘ großer Moment kam dann im sechsten Leg: Wie van Gerwen warf er zunächst zwei 180er, um im Anschluss die T-20, T-19 und D-12 zu treffen. Anders als MvG ballte der Engländer seine Fäuste und jubelte ausgelassen über seinen 9-Darter.

Sein Kontrahent freute sich mit Sykes, lachte und klatschte ihm Beifall.

„Das gibt es nicht! Was ist hier los?! Das ist doch abnormal, hör auf. Komm, ich mache Feierabend.

Es reicht. Das ist unfassbar“, konnte Marijanovic seinen Augen nicht glauben. Schwele antwortete: „Jetzt müssen wir wirklich gehen. Das ist absolut unfassbar.

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Das ist doch kein Darts-Spiel mehr, Leute! Was ist das? Erfinden die ein neues Spiel?

“-Experte meinte, dass er sowas noch nie erlebt habe: „Eieieiei. Was soll denn jetzt noch kommen? Mal im Ernst. Jetzt kann doch nichts mehr passieren.

“ Schwele betonte abschließend: „Das ist DER Abend des Grand Slams. In 20 Jahren ist das der Abend.

“ Es ist das dritte Mal der PDC-Geschichte, dass in einem Spiel vor TV-Kameras beide Spieler in einer Partie einen 9-Darter werfen. Das erste Mal war dies 2010 im Premier-League-Finale zwischen Phil Taylor und James Wade der Fall – damals warf Taylor sogar zweimal das perfekte Leg, sodass drei 9-Darter in der Begegnung fielen. Beim zweiten Mal war Wade ebenfalls beteiligt, denn im Achtelfinale beim World Grand Prix 2014 gegen Robert Thornton warfen beide Spieler jeweils einen 9-Darter.