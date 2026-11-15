Russland legt in Abu Dhabi Forderungen vor: NATO-Truppen zurück auf 1997, Waffenstop für Ukraine und Ablehnung von EU-Beitritt für Kiew.

Die jüngsten diplomatischen Entwicklungen im Rahmen der Friedensverhandlungen in Abu Dhabi haben ein umfassendes russisches Forderungskatalog offenbart, der weit über das ursprüngliche Ziel der Ukraine -Krise hinausgeht. Die US-Friedensinitiative, die seit Langem für minimale Hoffnungen auf ein Kriegsende sorgte, stößt nun auf kategorische Ablehnung durch die russische Führung. Diese Divergenz macht deutlich, dass die Positionen von Moskau und dem Westen nach wie vor fundamental auseinanderliegen, wobei die Anforderungen des Kreml chefs eine grundlegende Umstrukturierung der europäischen Sicherheitsarchitektur verlangen.

Rückabwicklung der NATO-Osterweiterung auf 1997

Wladimir Putin zielt auf die vollständige Rückabwicklung der NATO-Osterweiterung ab, indem er einen strikten Rückzug der Bündnistruppen auf den Stand von 1997 fordert. Dieses Datum markiert den Moment vor dem ersten großen Erweiterungszyklus, der Polen, Tschechien und Ungarn in das Bündnis aufnahm. Die Forderungen sehen vor, dass diese Staaten entweder wieder aus der NATO ausgeschlossen werden oder ihre militärischen Präsenzen an der Ostflanke vollständig abziehen. Zusätzlich müssen die 2004 beigetretenen baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Slowenien, Rumänien und Bulgarien von militärischer NATO-Aktivität freigestellt werden.

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Diese Position wurde in einem am 10. November datierten Dokument festgehalten, das von russischen Vertretern in den Gesprächen in Abu Dhabi eingebracht wurde. Medienberichten zufolge stammt dieses Papier von einer direkt an den Verhandlungen beteiligten Person, wobei die Echtheit durch eine zweite Quelle bestätigt wurde. Die Inhalte wiederholen teilweise wortgleich die Positionen, die Putin zwei Monate vor seinem Angriffsbefehl auf die Ukraine im Februar 2022 dargelegt hatte, gehen in den Forderungen jedoch noch darüber hinaus. Dies unterstreicht die langfristige Strategie Moskaus, den geopolitischen Einfluss der NATO in Osteuropa und am Schwarzen Meer zu neutralisieren.

Bedingungen für Frieden und EU-Beitritt der Ukraine

Neben den territorialen und militärischen Forderungen stellt Russland harte politische Bedingungen für die Ukraine und den Westen. Der Kreml verlangt, dass der Westen jegliche Hilfe für Kiew einstellt, einschließlich der Lieferung von Waffen, militärischer Ausrüstung und Produkten jeder Art. Zudem soll die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichten und den gesamten Donbass an Russland abtreten. Ein Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union wird nur unter der Bedingung erlaubt, dass sich Kyjiw nicht an der gemeinsamen Verteidigungspolitik des Blocks beteiligt.

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Die Forderungen erstrecken sich darüber hinaus auf andere Regionen, die Russland als seine Einflusssphäre betrachtet, darunter Osteuropa, der Südkaukasus und Zentralasien. Dort dürfen keine NATO-Aktivitäten stattfinden. Ein weiterer Punkt ist die Forderung an Frankreich und Großbritannien, die Möglichkeit auszuschließen, ihre Atomwaffen zum Schutz anderer europäischer Länder einzusetzen. Das langfristige Ziel Putins besteht darin, Moskau ein größeres Mitspracherecht über die Nachbarländer zu verschaffen, die einst die Sowjetunion bildeten, und so eine neue Sicherheitsarchitektur zu etablieren, die westliche Einflüsse ausschließt.

Europäische Ablehnung und rhetorische Konfrontation

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben diese Forderungen bei ihrem Gipfel in Dublin vor dem Wochenende bereits zurückgewiesen. Sie sehen in den russischen Bedingungen keine Basis für Verhandlungen, sondern eine Verschärfung des Konflikts. Maria Sacharowa, die Außenamtssprecherin Russlands, rechtfertigte die Position Moskaus am Samstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur Tass. Sie argumentierte, dass die NATO durch ihre Rolle und expansionistische Politik die Sicherheit in Europa geschwächt und das Immunsystem des Kontinents, insbesondere des westlichen und mitteleuropäischen Teils, durch massive Ressourcenbindung für Reaktionsmaßnahmen belastet habe.

Sacharowa verglich die NATO mit einem schmerzenden Zahn, das die globale Stabilität beeinträchtige. Sie behauptete, dass Europa ohne die NATO eine viel größere Sicherheit genießen würde. Diese rhetorische Konfrontation unterstreicht, dass Moskau die Schuld am aktuellen Konflikt dem westlichen Bündnis zuschreibt und eine neue Ordnung anstrebt, in der Russland eine dominante Rolle in seiner Umgebung spielt. Die Diskrepanz zwischen diesen Zielen und den Interessen der NATO-Mitglieder bleibt unüberbrückbar, solange keine grundlegende Änderung der westlichen Sicherheitspolitik erfolgt.

Ausblick auf die diplomatische weitere Entwicklung

Moskau beharrt darauf, dass erst eine langfristige Sicherheitsarchitektur in Europa geklärt werden muss, bevor umfassende Friedensverhandlungen über die Ukraine geführt werden können. Diese Bedingung macht eine rasche Einigung unwahrscheinlich, da der Westen keine Zugeständnisse hinsichtlich der NATO-Osterweiterung oder der Unterstützung für Kiew machen wird. Die in Abu Dhabi gestarteten Gespräche haben daher vor allem gezeigt, wie weit die Positionen beider Seiten entfernt sind. Die internationale Gemeinschaft steht nun vor der Herausforderung, zu bewerten, ob diese extremen Forderungen als Verhandlungsbasis dienen oder als bloße Strategie zur Verhärtung der Fronten angesehen werden müssen.

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Die weiteren Schritte werden wahrscheinlich in der Aufrechterhaltung des militärischen Drucks und parallelen diplomatischen Kanälen liegen, ohne dass eine direkte Annäherung an die russischen Bedingungen erwartet wird. Solange Putin an den Forderungen festhält, eine neue europäische Sicherheitsordnung im Sinne Moskaus zu gestalten, bleibt die Aussicht auf einen schnellen Waffenstillstand gering. Die Ereignisse in Abu Dhabi markieren daher keinen Wendepunkt hin zum Frieden, sondern eine klare Eskalation der diplomatischen Forderungen Russlands, die von der westlichen Welt konsequent abgelehnt wird.