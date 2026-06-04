Der russische Präsident Wladimir Putin trifft bei dem St. Petersburger Wirtschaftsforum strenge Vorsichtsmaßnahmen, um sich anzustecken zu vermeiden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Angst, sich anzustecken. Beim wichtigsten Termin des St. Petersburger Wirtschaftsforum s, bei dem auch Putin auftritt, gelten ungewöhnliche Zugangsregeln. Alle Teilnehmer und Medienvertreter müssen verpflichtend einen PCR-Test absolvieren.

Getestet wird nicht nur auf Corona, sondern auch auf Grippe sowie weitere Atemwegserkrankungen. Die Untersuchung darf ausschließlich in eigens zugelassenen Testzentren des Forums erfolgen. Ergebnisse anderer Labore werden nicht anerkannt. Erst nach einem negativen Befund wird ein spezieller Zugangsausweis freigeschaltet.

Ohne den Spezial-Pass bleiben die Türen zu den Veranstaltungen verschlossen. Für alle anderen Veranstaltungen des Forums gelten die strengen Testregeln nicht. Putin ist nicht der einzige, der solche Vorsichtsmaßnahmen trifft. Bereits während der Corona-Pandemie schirmte er sich mit außergewöhnlich strengen Regeln von seinem Umfeld ab.

Wer dem Kremlchef persönlich begegnen wollte, musste teilweise Quarantänen absolvieren und sich mehrfach testen lassen. Selbst nach dem Ende der Pandemie im Moskauer Kreml wurde die Distanz zwischen Scholz und Putin mit Corona-Schutzmaßnahmen begründet





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