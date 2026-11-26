Vladimir Putin kritisiert ukrainische Drohnenangriffe auf russische Energieinfrastruktur. Trotz Donald Trumps Bitte um Stoppschläge eskaliert die Energieoffensive im Krieg.

Wladimir Putin beschwert sich öffentlich über die anhaltenden ukrainischen Angriffe auf russische Energieziele, obwohl US-Präsident Donald Trump die Kiewer Regierung aufgefordert hatte, diese Taktik zu beenden. Der russische Präsident führte diese Beschwerde am Dienstag an und verwies dabei explizit auf die direkten Appelle des US-Kopfchefs, die Raffinerien nicht weiter zu belasten. Gleichzeitig forderte Putin vom Kreml und den zuständigen Behörden einen deutlich besseren Schutz der nationalen Energieinfrastruktur vor weiteren Drohnenangriffen.

Tiefer Einschlag im russischen Hinterland

Die Kritik Putins findet statt, während russische Gebiete weit hinter der Frontlinie weiterhin schwer getroffen werden. In der Nacht zu Mittwoch griffen ukrainische Streitkräfte erneut zwei große Raffinerien in der Region Samara an, darunter die Anlagen in Syzran und Kuibyschew. Beide Standorte gehören zu dem staatlich kontrollierten Ölriesen Rosneft, der als einer der wichtigsten Akteure im russischen Energiemarkt gilt. Die ukrainische Armee bestätigte später offiziell, diese spezifischen Ziele angegriffen zu haben.

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Dramatischer Rückgang der Ölverarbeitung

Die jüngsten Treffer sind Teil eines anhaltenden Trends, der die russische Ölverarbeitungsindustrie massiv schwächt. Laut Angaben von zwei Branchenquellen an die Nachrichtenagentur Reuters verarbeiten die Raffinerien seit Ende Oktober täglich 45 Prozent weniger Rohöl als zuvor. Diese massive Reduktion zeigt, dass die ukrainische Offensive auf die Energieinfrastruktur keine isolierten Vorfälle mehr sind, sondern eine systematische Erosion der Produktionskapazitäten darstellen.

Die Auswirkungen dieser Angriffe sind bereits jetzt greifbar und betreffen die gesamte Lieferkette. Mitte November waren demnach bereits 15 der insgesamt 35 großen russischen Raffinerien gestört oder teilweise außer Betrieb. Diese Ausfälle haben direkte Konsequenzen für die Exportfähigkeit Russlands und die innere Stabilität der Wirtschaft, da Öl und seine derivatives Produkte eine zentrale Rolle im Staatshaushalt spielen.

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Kiews Bedingung und diplomatische Reaktionen

Kiew macht seine Position in dieser Eskalation eindeutig klar und koppelt die Beendigung der Angriffe an moskauer Handlungen. Die ukrainische Regierung erklärt, dass Angriffe auf russische Energieziele erst dann enden, wenn Moskau die Attacken auf die ukrainische Energieversorgung vollständig einstellt. Diese Gegenmaßnahme soll als Druckmittel dienen, um die eigene Infrastruktur vor weiteren Zerstörungen zu bewahren.

Internationale Eskalationsängste und Warnsignale

Wladimir Putin droht in dieser Lage mit der nächsten Eskalation und erklärte, Vergeltungsmaßnahmen seinerseits seien unvermeidlich. Diese Rhetorik trifft auf wachsenden Druck aus Washington und unterstreicht die Gefahr einer weiteren Ausweitung des Konflikts. Die geopolitische Lage bleibt extrem angespannt, da beide Seiten signalisieren, dass sie ihre Strategie nicht ändern werden, solange die jeweiligen Kerninteressen bedroht sind.

Gleichzeitig wächst der Druck auf Moskau auch auf diplomatischer Ebene. Nach einem Treffen in Florida erklärten Donald Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch gemeinsam, Russland müsse Handlungen vermeiden, die den Krieg absichtlich oder unabsichtlich ausweiten könnten. Diese warnende Stimme der westlichen Führungselite unterstreicht die ernsten Folgen, die weitere Angriffe auf kritische Infrastruktur wie Ölraffinerien haben könnten.