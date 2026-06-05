Putin lehnt direktes Treffen mit Selenskyj ab

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das in einem offenen Brief seines ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj angebotene direkte Treffen abgelehnt. Putin sagte auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, dass er noch keinen Sinn in dem Brief sehe.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das in einem offenen Brief seines ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj angebotene direkte Treffen abgelehnt. Putin sagte auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, dass er noch keinen Sinn in dem Brief sehe.

Der Kremlchef erklärte, dass vor einem solchen Gipfeltreffen Vereinbarungen für eine dauerhafte Lösung des seit 2022 währenden Krieges getroffen werden müssten. Das am Vortag von Kiew veröffentlichte Schreiben enthalte zudem Elemente von Unverschämtheit, erklärte Putin. Die beste Antwort auf den Brief sei ein Aufruf an das russische Militär: An die Arbeit, Brüder! , sagte Putin.

Putin erklärt immer wieder, dass die russischen Kriegsziele auch durch eine Fortsetzung der Kampfhandlungen erreicht werden könnten, wenn es nicht auf diplomatischem Weg gehe. Tags zuvor hatte Selenskyj Putin für ein Ende des russisch-ukrainischen Krieges direkte Friedensgespräche in einem Drittstaat angeboten. In dem Schreiben spielte der 48-Jährige unter anderem auf das hohe Alter des 73-jährigen Kremlchefs an und betonte jüngste ukrainische Erfolge bei Drohnenschlägen auf Ziele im russischen Hinterland.

Putin skizzierte in seiner Rede den Übergang zu einer multipolaren Welt mit neuer politischer und finanzieller Machtordnung - eine Erwartung, die Russlands Präsident seit Jahren immer wieder äußert. Russland plane mit China und Indien eigene wirtschaftliche Systeme, um so unabhängiger vom Westen zu werden. Den europäischen Ländern warf er dabei vor, politisch kurzsichtig zu sein und sich aggressiv gegenüber anderen Ländern zu äußern. Die gegen Russland verhängten Sanktionen und die eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen kämen demnach wie ein Diebstahl.

Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) weist Spekulationen über eine mögliche Verhandlungsrolle für die EU gegenüber Russland zurück. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) sagte sie laut Vorabbericht: Man kann, das weiß ich aus meiner Erfahrung, mit dem russischen Präsidenten nur verhandeln, wenn man mit politischer Macht ausgestattet ist, die in der Demokratie auf Zeit vergeben wird.

Mit Blick auf ihre Zeit als Kanzlerin sagte sie, der damalige französische Präsident François Hollande und sie selbst hätten auch nicht jemanden gebeten, an ihrer Stelle mit Putin die Verhandlungen in Minsk zu führen. Auch heute ist das Sache derer, die über Macht und Legitimation verfügen. Der russische Präsident hält es für riskant, sich auf westliche Zahlungssysteme und Währungen wie den Euro oder den US-Dollar zu verlassen.

Sie finden immer einen Vorwand, um Ihnen den Zugang abzuschneiden, sagt Putin an seine Zuhörer gewandt - bei Russland sei das der Ukrainekrieg gewesen. Ohnehin seien die westlichen Finanzsysteme angesichts der hohen Schuldenquoten von Ländern wie Frankreich, Italien und Belgien vorsichtig zu behandeln. Der russische Präsident beginnt seine Ansprache mit dem Vorwurf, die europäische Elite schließe andere Staaten, darunter auch Russland, von wirtschaftlichem und technologischem Fortschritt aus.

Russland stehe deshalb zwar unter Druck, werde aber zunehmend besser darin, eigene Technologien zu entwickeln und sich unabhängig von westlichen Entwicklungen zu machen. Die Welt stehe vor einem globalen Paradigmenwechsel, der ein faireres Weltwirtschaftssystem hervorbringe. Das Wachstum außerhalb des Westens sei dennoch ungebrochen und betreffe nicht nur Russland, sondern vor allem auch den Globalen Süden. Die BRICS-Staaten seien heute wesentlich für das globale Wirtschaftswachstum - und nicht die G7.

Russlands Präsident Wladimir Putin tritt am Freitag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg auf. Verfolgen Sie die Veranstaltung hier live: Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Moskau habe 185 eigene Soldaten zurückgeholt und Kiew im Gegenzug eine gleich große Anzahl gefangener Ukrainer übergeben, teilte das russische Verteidigungsministerium der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Moskau bedankte sich bei den Vereinigten Arabischen Emiraten für die Vermittlung des Austauschs.

Die Übergabe fand demnach erneut an der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus statt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte die Rückkehr von 185 ukrainischen Soldaten. Daneben sei auch ein Zivilist freigekommen, schrieb er auf Telegram. Einige der Rückkehrer waren seinen Angaben nach seit 2022 in russischer Gewalt.

Die Bundesregierung begrüßt das jüngste Verhandlungsangebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an Russland. Wir teilen zudem die Ansicht von Präsident Selenskyj, dass an Gesprächen mit Russland auch Vertreter Europas und der Vereinigten Staaten beteiligt werden sollen, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin. Ein tragfähiger Friede könne nur unter Einbeziehung der Europäer erreicht werden





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Putin Selenskyj Russland Ukraine Krieg Friedensgespräche Internationales Wirtschaftsforum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Präsident Selenskyj bietet Kreml-Chef Putin bilaterales Treffen anDer ukrainische Präsident Selenskyj hat Kreml-Chef Putin in einem Brief in bilaterales Treffen vorgeschlagen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. In dem Schreiben fordere Selenskyj Putin auch zu einem Ende der Kämpfe auf.

Read more »

Friedensgespräche mit Putin: Nach Angebot an Putin: Europäer planen Treffen mit SelenskyjKommt durch einen Brief von Selenskyj an Putin Bewegung in die Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs? Ein wichtiger Unterstützer begrüßt Selenskyjs Initiative.

Read more »

Putin lehnt Treffen mit Selenskyj abSt. Petersburg - Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Vorschlag des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj für ein Treffen zu Friedensgesprächen zurückgewiesen.Nachdem Putin sich in seiner

Read more »

Putin lehnt Treffen mit Selenskyj abWolodymyr Selenskyj hat Wladimir Putin zu einem persönlichen Treffen aufgefordert, aber der russische Präsident winkt ab. Putin bezeichnet die öffentliche Form des Appells als absolut unangebracht und lehnt das Treffen zum aktuellen Zeitpunkt ab. Er fordert eine umfassende Friedenslösung und eine langfristige Lösung für den Konflikt.

Read more »