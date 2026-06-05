Putin lehnt Treffen mit Selenskyj ab

Wolodymyr Selenskyj hat Wladimir Putin zu einem persönlichen Treffen aufgefordert, aber der russische Präsident winkt ab. Putin bezeichnet die öffentliche Form des Appells als absolut unangebracht und lehnt das Treffen zum aktuellen Zeitpunkt ab. Er fordert eine umfassende Friedenslösung und eine langfristige Lösung für den Konflikt.

Wolodymyr Selenskyj (48) hat Kremlchef Wladimir Putin (73) öffentlich zu einem persönlichen Treffen aufgefordert. Doch der russische Präsident winkt ab. Auf die Nachfrage der Moderatorin beim St. Petersburger Wirtschaftsforum, ob das bedeute, dass er den Autor des Briefes nicht treffen werde, antwortete Putin knapp: Aktuell sehe ich dafür keinen Grund.

Zuvor hatte er bereits erklärt, er sehe keinen Sinn in einem Treffen nur um des Treffens willen. Über ein Ende des brutalen russischen Angriffskrieges: Haben Sie keine Angst, den Weg aus diesem Krieg einzuschlagen, appellierte Selenskyj an den Kremlchef. Zugleich machte er Putin persönlich für den Konflikt verantwortlich und schrieb: Dieser Krieg ist Ihre persönliche Entscheidung, ein Krieg ohne wirklichen Grund. Am Ende des Briefes schlug Selenskyj einen direkten Dialog zwischen Ihnen und mir vor.

Putin bezeichnet die öffentliche Form des Appells nun als absolut unangebracht. Er selbst habe ein Treffen nie abgelehnt, sagte Putin erst. Dann lehnt er das Treffen auf Nachfrage der Moderatorin zum aktuellen Zeitpunkt doch ab. Erst sollten Experten tragfähige Vereinbarungen ausarbeiten, dann können wir uns treffen, um Dinge zu unterzeichnen.

Mit Blick auf den offenen Brief stellte Putin schließlich die Frage, ob dieser tatsächlich ein Treffen vorbereiten oder vielmehr verhindern solle. Seine Antwort gibt er selbst: Er glaube, der Brief sei eher dazu gedacht, dass keine persönlichen Treffen stattfinden können. Deutschland, Frankreich und die Ukraine zwar eine Einigung erzielt, später hätten westliche Politiker jedoch eingeräumt, dass die Abkommen vor allem Zeit für die Aufrüstung derverschaffen sollten. Warum sollten wir so etwas noch einmal brauchen, fragt Putin.

Ein Treffen nütze derzeit vor allem der Ukraine - weil Kiew die russische Offensive stoppen wolle, so Putin. Russland hingegen strebe keine Vereinbarung für sechs Monate oder ein Jahr an, sondern langfristige Lösungen. Zugleich forderte Putin erneut eine umfassende Friedenslösung - keine bloße Waffenruhe. Die Ukraine müsse die Kompromisse aus derakzeptieren, so Putin.

Dass die Ukraine bei den Gesprächen zwischen Russland und den USA allerdings gar nicht dabei war, erwähnt Putin mit keinem Wort. Putin bezeichnet die öffentliche Form des Appells nun als absolut unangebracht. Er selbst habe ein Treffen nie abgelehnt, sagte Putin erst. Dann lehnt er das Treffen auf Nachfrage der Moderatorin zum aktuellen Zeitpunkt doch ab.

Erst sollten Experten tragfähige Vereinbarungen ausarbeiten, dann können wir uns treffen, um Dinge zu unterzeichnen. Mit Blick auf den offenen Brief stellte Putin schließlich die Frage, ob dieser tatsächlich ein Treffen vorbereiten oder vielmehr verhindern solle. Seine Antwort gibt er selbst: Er glaube, der Brief sei eher dazu gedacht, dass keine persönlichen Treffen stattfinden können.

Deutschland, Frankreich und die Ukraine zwar eine Einigung erzielt, später hätten westliche Politiker jedoch eingeräumt, dass die Abkommen vor allem Zeit für die Aufrüstung derverschaffen sollten. Warum sollten wir so etwas noch einmal brauchen, fragt Putin. Ein Treffen nütze derzeit vor allem der Ukraine - weil Kiew die russische Offensive stoppen wolle, so Putin. Russland hingegen strebe keine Vereinbarung für sechs Monate oder ein Jahr an, sondern langfristige Lösungen.

Zugleich forderte Putin erneut eine umfassende Friedenslösung - keine bloße Waffenruhe. Die Ukraine müsse die Kompromisse aus derakzeptieren, so Putin. Dass die Ukraine bei den Gesprächen zwischen Russland und den USA allerdings gar nicht dabei war, erwähnt Putin mit keinem Wort. Putin bezeichnet die öffentliche Form des Appells nun als absolut unangebracht.

Er selbst habe ein Treffen nie abgelehnt, sagte Putin erst. Dann lehnt er das Treffen auf Nachfrage der Moderatorin zum aktuellen Zeitpunkt doch ab. Erst sollten Experten tragfähige Vereinbarungen ausarbeiten, dann können wir uns treffen, um Dinge zu unterzeichnen. Mit Blick auf den offenen Brief stellte Putin schließlich die Frage, ob dieser tatsächlich ein Treffen vorbereiten oder vielmehr verhindern solle.

Seine Antwort gibt er selbst: Er glaube, der Brief sei eher dazu gedacht, dass keine persönlichen Treffen stattfinden können. Deutschland, Frankreich und die Ukraine zwar eine Einigung erzielt, später hätten westliche Politiker jedoch eingeräumt, dass die Abkommen vor allem Zeit für die Aufrüstung derverschaffen sollten. Warum sollten wir so etwas noch einmal brauchen, fragt Putin. Ein Treffen nütze derzeit vor allem der Ukraine - weil Kiew die russische Offensive stoppen wolle, so Putin.

Russland hingegen strebe keine Vereinbarung für sechs Monate oder ein Jahr an, sondern langfristige Lösungen. Zugleich forderte Putin erneut eine umfassende Friedenslösung - keine bloße Waffenruhe. Die Ukraine müsse die Kompromisse aus derakzeptieren, so Putin. Dass die Ukraine bei den Gesprächen zwischen Russland und den USA allerdings gar nicht dabei war, erwähnt Putin mit keinem Wort





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