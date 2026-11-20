Wladimir Putin inszeniert bei der Begegnung mit Donald Trump und Xi Jinping strategische Nähe zu Washington, um die wachsende ökonomische Abhängigkeit von China zu counteren.

Wladimir Putin hat die historische dreieckige Begegnung in Shenzhen strategisch genutzt, um sein Verhältnis zu den USA zu pflegen und die wachsende ökonomische Dominanz Chinas auszugleichen. Die Bilder von Gesprächen zwischen dem russischen Präsidenten, Donald Trump und Xi Jinping wurden vom Kreml als diplomatischer Triumph inszeniert. Hinter der demonstrativen Einigkeit der drei Staatschefs verbirgt sich jedoch ein komplexer Machtkampf, der für Russland zunehmend problematisch wird.

Strategische Nähe zu Trump als Gegengewicht zu Peking

Der Hauptwert der Begegnung lag für die russische Seite weniger in den konkreten Vereinbarungen als in der Plattform für direkte Gespräche. Russland-Expertin Hanna Notte betont, dass Putin die Chance nutzte, um mit Donald Trump auf Augenhöhe zu sprechen. Dies dient als klares Signal an Peking, dass Moskau nicht isoliert ist und sich nicht total abhängig machen will. Die demonstrative Nähe zu Trump soll die Asymmetrie in der Abhängigkeit von China reduzieren.

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Konkrete Ergebnisse der Gespräche am Donnerstag

Rund neunzig Minuten diskutierten die drei Staatschefs am Donnerstag gemeinsam über vier Kernthemen. Diese umfassten Atomwaffen, Reformen der Vereinten Nationen, die Ölversorgung sowie die internationale Strafgerichtsbarkeit. Eine gemeinsame Erklärung wurde anschließend veröffentlicht. Konkrete Vereinbarungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges blieben jedoch aus, was die strategische Natur des Treffens unterstreicht.

Ökonomische Abhängigkeit Russlands von China wächst dramatisch

Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich die wirtschaftliche Verflechtung Russlands mit China drastisch verstärkt. Zwischen den Jahren 2020 und 2024 verdoppelte sich der Handel beider Nationen erheblich. Diese Entwicklung sorgt für spürbares Unbehalen unter einem Teil der russischen Eliten. Die wachsende Ungleichheit stellt eine zunehmende Belastung für die geopolitische Position Moskaus dar.

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Importe und Exporteinnahmen dominieren durch chinesische Güter

Heute stammen mehr als vierzig Prozent der russischen Importe direkt aus China. Dazu zählen auch wichtige Komponenten, die in die russische Rüstungsindustrie fließen. Zudem kommen mehr als dreißigfünf Prozent von Russlands gesamten Exporteinnahmen aus chinesischen Quellen. Diese Zahlen verdeutlichen die kritische Position, in der sich Moskau aufgrund der Sanktionen und der Kriegslage befindet.

Trump-Rufe und Friedenssignale nach dem Gipfel

Nach den gemeinsamen Gesprächen trafen sich Trump und Putin zu einem separaten Dialog. Der Kreml-Chef zeigte sich anschließend ausgesprochen gut gelaunt, wie Berater berichteten. Notte vermutet, dass Putin seine Forderungen zur europäischen Sicherheitsordnung erneut vorbrachte. Trump erklärte später beim Berliner Ukraine-Gipfel telefonisch sein Interesse am Frieden, was auf erfolgreiche Überzeugungsarbeit hindeutet.