Die kremltreue Gruppe der Putin-Omas erklärt Melania Trump zur Kandidatin für das Weiße Haus. Hintergrund ist ihre diplomatische Rolle bei ukrainischen Kindern und Waffenstillstandsverhandlungen.

Die aus Südrussland stammende, kremltreue Aktivistengruppe, die öffentlich als "Putins Trupps" oder umgangssprachlich als "Putin-Omis" bekannt ist, hat ihre Aufmerksamkeit plötzlich auf Washington gerichtet. Diese aus überwiegend Rentnerinnen bestehende Bewegung ist international vor allem für ihre spektakulären, oft polarisierenden Propagandaaktionen, öffentliche Flaggenverbrennungen und gezielte Attacken gegen Oppositionelle in den sozialen Medien berühmt. Mit einer überraschenden Forderung stoßen die Babuschkas nun in die amerikanische Politiklandschaft vor: Sie unterstützen die aktuelle Erste Dame der Vereinigten Staaten, Melania Trump, als potenzielle Nachfolgerin im Oval Office.

Diplomatische Erfolge als Grundlage

Dass die Erste Dame plötzlich verehrende Anhängerinnen in der russischen Öffentlichkeit findet, ist kein Zufall, sondern Resultat konkreter diplomatischer Schritte in den vergangenen Monaten. Melania Trump profilierte sich unerwartet stark in der humanitären Dimension des russisch-ukrainischen Konflikts, indem sie sich öffentlich für die Rückkehr verschleppter ukrainischer Kinder einsetzte. Zudem fungierte sie als Vermittlerin bei einer zeitlich begrenzten Waffenruhe im Zusammenhang mit der umkämpften Region Oleschky.

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Der vorläufige Höhepunkt ihrer diplomatischen Bemühungen ereignete sich diese Woche im Weißen Haus. Dort empfing Melania Trump offizielle Vertreter beider Kriegsparteien. Zu den Gästen gehörte auch Kirill Dmitriev, der Sondergesandte von Wladimir Putin. Dmitriev drückte seine Dankbarkeit im Namen des russischen Präsidenten für die humanitäre Rolle aus und überreichte der First Lady eine handgezeichnete Illustration eines elfjährigen Mädchens.

Neues Image im Kreml-Narrativ

Die Botschaft auf der Zeichnung lautete "I love Melania Trump", was das Signal einer wachsenden Nähe im offiziellen russischen Diskurs unterstreicht. Die staatliche "Rossijskaja Gaseta" beschreibt Melania Trump inzwischen nicht mehr nur als politische Begleitung, sondern als eigenständige Akteurin mit einem direkten Gesprächskanal sowohl nach Moskau als auch nach Kiew.

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In der narrativen Umdeutung durch kremlnahe Medien wandelt sich das Bild der einst eher belächelten Präsidentengattin. Sie wird nun als "Friedens-Melania" rezipiert: Eine Amerikanerin, die offen mit der russischen Führung kommuniziert, den russischen Präsidenten nicht öffentlich dämonisiert und durch konkrete, vermittelte Ergebnisse punktet. Diese Neudefinition der Rolle der First Lady bildet den ideologischen Boden für die aktuelle Forderung.

Politische Konsequenzen und Ausblick

Die Forderung der "Putin-Omis", Melania Trump zur Präsidentschaftskandidatin zu ernennen, stellt den logischen, wenn auch bizaren, nächsten Schritt dieser weltpolitischen Sichtweise dar. Indem sie die Erste Dame zur Kandidatin für das Weiße Haus erklären, versuchen die Aktivistinnen, den Einfluss der US-amerikanischen Führungspersönlichkeiten im Sinne der russischen Interessen zu lenken.

Trotz der breiten medialen Beachtung ihrer Aktionen und der humorvollen Wirkung, die sie bereits erzeugt haben, ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering, dass diese Gruppe den US-Wahlkampf des Jahres 2028 tatsächlich entscheiden wird. Die Inszenierung der Putin-Omas dient primär der internalen Bestätigung und der außenpolitischen Propaganda, weniger der tatsächlichen Wahlmanipulation in den USA. Dennoch markiert die Unterstützung von Melania Trump einen deutlichen Wandel in der taktischen Ausrichtung dieser Aktivistenbewegung.