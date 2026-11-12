Russlands Präsident Putin hat US-Unterhändlern einen Entminungsplan für Kostjantyniwka vorgelegt. Kritiker sehen hinter der Initiative eine Propaganda-Strategie und militärische Taktik.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den US-Sondergesandten Steve Witkoff und den Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner, bei einem Treffen in Moskau einen Vorschlag für eine neue humanitäre Aktion unterbreitet. Dieses Angebot bezieht sich explizit auf die ostukrainische Stadt Kostjantyniwka in der Region Donezk. Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete, dass der Kreml-Chef dieses Vorhaben den amerikanischen Vermittlern direkt mitgeteilt habe, was auf eine neue diplomatische Initiative im Verlauf des seit 2022 andauernden Krieges hindeutet.

Strategische Details der Entminungspläne

Das konkrete Vorhaben von Wladimir Putin sieht vor, dass russische Streitkräfte innerhalb von fünf Tagen die Gebiete um Kostjantyniwka von landgestützten Minen befreien sollen. Diese Zeitangabe stammt direkt aus den Aussagen des russischen Führungspersonals gegenüber den Gastgebern. Ziel der Maßnahme wäre es, den Bewohnern der belagerten Stadt zu ermöglichen, das Gebiet zu verlassen, während gleichzeitig humanitäre Hilfsgüter für die zurückbleibende Bevölkerung in die Stadt transportiert werden können.

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Putin begründete diesen Plan mit der Referenz auf eine ähnliche Initiative, die Ende vergangenen Monats in der Stadt Oleschky in der südöstlichen Region Cherson durchgeführt wurde. Dort war es ebenfalls möglich, dass Einwohnern die Flucht aus der Stadt erlaubt wurde, während Hilfskonvois Zugang zu den verbliebenen Bewohnern erhielten. Die russische Seite stellt diese Aktion daher als bewährtes Modell für humanitäre Korridore dar, das nun auf eine weitere strategisch wichtige Frontlinie angewendet werden soll.

Skepsis und historische Vorwürfe gegen Moskau

Kritiker und westliche Beobachter werten den Vorschlag von Wladimir Putin jedoch mit großer Skepsis und vermuten dahinter vorrangig propagandistische Zwecke statt echter Friedensabsichten. Es besteht der starke Verdacht, dass die russische Führung humanitäre Missionen ausnutzt, um die eigene Kriegspropaganda voranzutreiben und das internationale Bild zu manipulieren. Dies steht im starken Kontrast zur öffentlichen Darstellung Moskaus als Beschützer der Zivilbevölkerung in den umkämpften Gebieten.

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Die Erfahrungen aus der vorherigen Operation in Oleschky untermauern diese Kritik. Während mehrere Hundert Menschen, die seit 2022 unter dem Dauerbeschuss der russischen Armee in Oleschky überlebt hatten, die Stadt am 31. Oktober erfolgreich verlassen konnten, nutzte Russland die mehrtägige sogenannte humanitäre Waffenruhe gleichzeitig für militärische Zwecke. Berichte deuten darauf hin, dass während dieser Phase schweres militärisches Gerät näher an die vorderste Frontlinie verlegt wurde, um die eigene Position zu stärken.

Zusätzlich wurden in Oleschky große Mengen an Munition zu den Stellungen von Putins Soldaten gebracht, die zuvor unter Versorgungsengpässen gelitten hatten. Diese logistische Aufstockung der Truppenstärke geschah genau in dem Zeitraum, der für die humanitäre Evakuierung vorgesehen war. Es wurde zudem beobachtet, wie Russland immer mehr Truppen Richtung Oleschky verlegte, wobei diese teils ohne Hoheitsabzeichen und zum Teil komplett in ziviler Kleidung auftraten, was die Tarnung und militärische Nutzung der Zone erschwerte.

Militärische Lage und nächste Schritte

Die ostukrainische Stadt Kostjantyniwka ist derzeit einer der absoluten Brennpunkte der Frontlinie im Donbass-Gebiet. Russische Truppen versuchen derzeit intensiv, in diesem Abschnitt weiter vorzurücken, während ukrainische Einheiten die Stadt und ihre unmittelbare Umgebung verzweifelt verteidigen. Die strategische Bedeutung der Stadt ist enorm, da ein russischer Durchbruch den Druck auf die weiter westlich gelegenen Städte Druschkiwka und den Ballungsraum Kramatorsk-Slowjansk erheblich erhöhen würde.

Die Lage vor Ort bleibt extrem angespannt, was sich auch an den jüngsten Kampfhandlungen zeigt. Allein am 11. November wurden dort 14 separate russische Angriffe gemeldet, was die Fragilität einer möglichen Waffenruhe unterstreicht. Die russische Armee baute im Zuge der vorherigen Operationen in Oleschky zudem eine Internetleitung im lokalen Krankenhaus auf, um die nachrückenden Truppen sicher mit der russischen Militärkommunikation zu vernetzen, was die militärische Dimension der humanitären Aktionen weiter verdeutlicht.