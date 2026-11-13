Wladimir Putin setzt auf Biotech für längeres Leben. Forschungsprojekte mit Primaten und Genmanipulation sollen seine Macht sichern.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sein 74. Lebensjahr erreicht. In diesem Alter verstarben bereits viele seiner Vorgänger im Amt. Der sowjetische Diktator Josef Stalin starb zum Beispiel genau mit 74 Jahren. Putins imperialistische Politik orientiert sich stark an Stalins Herrschaftsbereich. Dennoch scheint die aktuelle Planung des Kreml -Chefs weit über sein aktuelles Alter hinaus zu reichen. Er zeigt Interesse an Technologien, die das menschliche Leben drastisch verlängern könnten.

Biotechnologie als Mittel zur Lebensverlängerung

Bei einem zufällig vom Fernsehen aufgezeichneten Gespräch erwähnte Putin explizit Entwicklungen in der Biotechnologie. Er deutete an, dass diese Fortschritte in Richtung Unsterblichkeit führen könnten. Auf einer Pressekonferenz wies er darauf hin, dass lebensverlängernde Medizin jedoch kein Mittel für die breite Bevölkerung sein werde. Es lässt sich daraus schließen, dass er primär an eigenen Überlebenschancen denkt. Diese Strategie scheint auf spezifischen Forschungsprojekten zu basieren, die eng mit seinem Umfeld verknüpft sind.

Also read In Abu Dhabi simulieren beide - Putin und Selenskyj

Partnerschaft zwischen Kowaltschuk und Moskau

Putins Freund Michail Kowaltschuk fördert aktiv die Forschung an Affen. Kowaltschuk ist Physiker und hat Einfluss auf wissenschaftliche Institutionen. Sein Institut forscht derzeit zusammen mit einem Chirurgie-Zentrum in Moskau an Alterungsprozessen. Die Nachrichtenagentur "Proekt" berichtete darüber unter Verweis auf eine russische Nachrichtenagentur. Die Forscher führen gemeinsame Studien an langlebigen Primaten durch. Dies dient als Grundlage für zukünftige Eingriffe in die Gene des Menschen.

Experimente mit alten Primaten und Genen

Das Institut von Kowaltschuk arbeitet mit Tieren im Alter von 20 bis 30 Jahren. Diese Altersspanne ist für Primaten vergleichbar mit mittlerem bis höherem Alter beim Menschen. Kowaltschuk betonte die Bedeutung dieser Arbeiten für seine eigene Vision. Er sieht die Forschung an diesen Tieren als Schlüssel zur Verlängerung der menschlichen Lebenserwartung. Durch gezielte genetische Manipulation sollen die natürlichen Alterungsprozesse verlangsamt werden. Dies würde ihm helfen, seine Macht langfristig zu sichern.

Advertisement

Einkommen von Marija Putin und wissenschaftlichen Fonds

Neben Kowaltschuk sind weitere hochrangige Akteure in diese Projekte involviert. Putins Tochter Marija Putin wird als Leiterin eines Wissenschaftsfonds genannt. Sie trägt zur Finanzierung oder Steuerung dieser Initiativen bei. Im Oktober räumte sie bescheidene Erfolge bei der Verlängerung des Lebens ein. Dennoch zeigt die Struktur der Beteiligung, wie wichtig dieses Thema für die Spitze ist. Die Finanzierung läuft über verschiedene Kanäle, die direkt mit dem Staat verknüpft sind.

Politik und die Gesundheit des Kreml-Chefs

Die Gesundheit Putins ist längst ein zentrales politisches Thema geworden. Sie steht im direkten Zusammenhang mit dem Fortgang des Ukrainekriegs. Im Dezember 2024, seiner Weihnachtsansprache, deutete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an, dass die Ukrainer wünschen, dass Putin bald sterbe. Knapp ein Jahr später bleibt dieser Wunsch unerfüllt. Der Kreml-Herrscher zeigt nach den jüngsten Verhandlungen in Abu Dhabi keine Anzeichen von Nachgiebigkeit. Er hält an seinen Forderungen fest, was die internationale Spannung weiter erhöht.