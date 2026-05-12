Putin Tests neue Interkontinentalrakete: 'Mchtigster Raketensystem der Welt'

Putin demonstriert erneut seine Macht durch den erfolgreichen Test der neuen Interkontinentalrakete 'Sarmat', eines der zentralen Prestigeprojekte der russischen Nuklearstreitkräfte. Die Rakete soll die veralteten sowjetischen 'Voyevoda'-Raketen ersetzen und verfügt über eine Reichweite von mehr als 35.000 Kilometern. Darüber hinaus kann sie mehrere nukleare Sprengköpfe transportieren. Der Test erfolgt nur wenige Monate nach dem Auslaufen eines Atomwaffenabkommens zwischen Russland und den USA. Während Putin die Drohkulisse nutzt, um den Westen einzuschüchtern und weitere Unterstützung für die Ukraine zu bremsen, sollen die Raketen und weitere Horrorwaffen die russische Triade umfassen.

Putin demonstriert mal wieder seine Macht: Kremldiktator Wladimir Putin (73) hat am Dienstag den erfolgreichen Test der neuen Interkontinentalrakete " Sarmat " verkündet. Die Waffe, im Westen auch als "Satan II" bekannt, gilt als eines der zentralen Prestigeprojekte der russischen Nuklearstreitkräfte.

Putin selbst sprach vom "mächtigsten Raketensystem der Welt". Die Rakete kann laut Kreml mehr als viermal so schwere Atomsprengköpfe transportieren wie vergleichbare westliche Systeme. Ihre Reichweite liege angeblich bei mehr als 35.000 Kilometern. Putin kündigte an, die Rakete werde "bis Jahresende" einsatzbereit sein.

Brisant: Die Sarmat kann mit mehreren nuklearen Sprengköpfen bestückt werden. Der Test erfolgt nur wenige Monate nach dem Auslaufen des letzten großen Atomwaffenabkommens zwischen Russland und den USA, dem sogenannten "New-Start-Vertrag". Damit gibt es erstmals seit Jahrzehnten keine verbindlichen Obergrenzen mehr für die größten Atomarsenale der Welt. Die "Satan II" gilt als Prestigeprojekt des Kremls.

Entwickelt wurde sie bereits seit 2011. Sie soll die veralteten sowjetischen "Voyevoda"-Raketen ersetzen. Russland hatte die Einsatzbereitschaft ursprünglich schon für 2022 angekündigt. Ausgerechnet in dem Jahr startete Putin seinen Großangriff auf die Ukraine.

Russlands Raketenchef Sergej Karakajew berichtet Putin im Kreml über den erfolgreichen Test der Interkontinentalrakete "Sarmat". Putin nutzt die atomare Drohkulisse seit Beginn des Krieges immer wieder, um den Westen einzuschüchtern und weitere Unterstützung für die Ukraine zu bremsen. Nach Angaben des Kremls sei die neue Rakete nicht nur stärker, sondern auch präziser als ihre Vorgänger.

Außerdem könne sie dank sogenannter suborbitaler Flugbahnen praktisch jedes Raketenabwehrsystem umgehen. Die Sarmat ist nur ein Teil von Putins gigantischem Aufrüstungsprogramm: Russland modernisiert seit Jahren seine gesamte nukleare Triade, also Atomraketen an Land, auf U-Booten und in Bombern. Dazu gehören auch Hyperschallwaffen wie "Avangard", die laut Moskau 27 Mal schneller als der Schall fliegen sollen. Russische Soldaten überwachen auf diesem vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Video den Teststart Auch die neue Mittelstreckenrakete "Oreschnik" gehört dazu.

Ihre Reichweite von bis zu 5000 Kilometern würde nahezu jedes Ziel in Europa zugänglich machen. Zudem arbeitet Russland an weiteren Horrorwaffen, etwa der atomgetriebene Unterwasserdrohne "Poseidon", die radioaktive Tsunamis auslösen soll, oder dem Marschflugkörper "Burewestnik" mit nahezu unbegrenzter Reichweite





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Putin Sarmat Interkontinentalrakete Stärke Prezision Drohkulisse Anstieg Ukraine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue Lösungen zur Sicherstellung europäischer Sicherheit gesucht, darunter Marktproduzierung eigener Tomahawk-Raketen und Erwerb von Raketen aus der TürkeiNach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, künftig keine weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland zu stationieren, arbeiten die Bundesregierung und weitere Nato-Partner gemeinsam an neuen Lösungsansätzen, um die Sicherheit des europäischen Kontinents weiterhin zu gewährleisten.

Read more »

Türkische Interkontinentalrakete? Deutschland sucht dringend Ersatz für TomahawksEin Tomahawk-Marschflugkörper aus US-Produktion. Die Bundesregierung bemüht sich weiter darum, solche Waffen zu beschaffen.

Read more »

Russland testet lange angekündigte Sarmat-InterkontinentalraketeDer russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag einen erfolgreichen Test der seit Jahren angekündigten Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat

Read more »

Lange angekündigt: Russland testet Sarmat-InterkontinentalraketeMöchten Sie wirklich alle Einträge aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Read more »