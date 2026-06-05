Putin trifft sich mit Ex-Bundeskanzler Schröder zu Vier-Augen-Gespräch im Kreml

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder als möglichen neutralen Vermittler zwischen der EU und Russland vorgeschlagen und traf ihn nun zu einem vertraulichen Gespräch im Kreml. Während Putin Schröder als vertrauenswürdigen Staatsmann lobt, bleibt die Rolle des Ex-Kanzlers umstritten. Gleichzeitig gibt es in der EU Skepsis gegenüber einer solchen Vermittlerrolle und Überlegungen, die E3-Staaten in mögliche Gespräche einzubinden. Angesichts der anhaltenden Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg wird in der Bundesregierung jedoch ein Zeitfenster für Verhandlungen in den nächsten Monaten für möglich gehalten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder als möglichen neutralen Vermittler zwischen der Europäischen Union und Russland ins Gespräch gebracht. Nach Angaben des Kreml kam es jüngst zu einem persönlichen Vieraugengespräch zwischen Putin und Schröder im Moskauer Kreml .

Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow bestätigte das Treffen und beschrieb es als gut, machte jedoch keine konkreten Angaben zu Inhalt oder möglichen Perspektiven für Verhandlungen. Dieses Treffen fand kurz nach öffentlichen Äußerungen Putins statt, in denen er Schröder als potenziellen Mittelsmann vorschlug und betonte, dass nur neutrale und vertrauenswürdige Personen für eine solche Rolle infrage kämen.

Putin zeigte sich verwundert darüber, dass sein Plädoyer für Schröder in Deutschland kontrovers diskutiert wurde, und betonte, es gehe nicht um Freundschaft, sondern darum, dass Schröder als Staatsmann die Interessen Deutschlands vertrete. Gleichzeitig kritisierte er Deutschland und Europa wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine als nicht neutral. Die Aussicht, dass die EU als kollektives Gebilde mit ihren 27 Mitgliedstaaten einen Unterhändler benennt, der keiner Regierung angehört, wird jedoch als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt.

Dies wurde beim informellen Außenministertreffen auf Zypern deutlich, wo EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas vor weiteren Diskussionen warnte und vor einer möglichen Falle durch Russland warnte. Neben Schröder waren auch die frühere Kanzlerin Angela Merkel, der finnische Präsident Alexander Stubb und der frühere EZB-Chef Mario Draghi als mögliche Vermittler genannt worden. Gleichzeitig gibt es in der Bundesregierung die Einschätzung, dass trotz zunehmender Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg in den nächsten Monaten Gespräche mit Russland über ein Kriegsende möglich sein könnten.

Aus Regierungskreisen hieß es, langsam öffne sich ein Fenster für Gespräche der europäischen Seite mit Russland, wobei die harten Kämpfe zeigten, dass es eher Monate als Wochen dauern dürfte. Die Diskussion darüber, wer die Gespräche für Europa führen könnte, läuft; es müsse sich um ein handlungsfähiges und legitimiertes Format handeln, wobei die E3 - Deutschland, Frankreich und Großbritannien - weiter eine wichtige Rolle spielen könnten.

Für die kommende Woche ist ein Treffen der E3-Staats- und Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in London angesetzt. Zudem stehen im Juni und Juli mehrere Gipfeltreffen an, darunter G7- und EU-Gipfel sowie der Nato-Gipfel in der Türkei, bei denen das Thema eine Rolle spielen könnte. Schröder, der von 1998 bis 2005 Bundeskanzler war, baute während seiner Amtszeit enge Beziehungen zu Putin auf.

Gemeinsam vereinbarten sie den Bau der Ostseepipeline Nord Stream, was Schröder später进一步 in die Kritik geraten ließ, als er Aufsichtsratsfunktionen bei russischen Energiekonzernen übernahm und den Ruf eines russischen Lobbyisten erwarb. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs im März 2022 war er auf Bitten Kiews kurzzeitig als Vermittler aktiv, jedoch ohne Erfolg. Offen bleibt, ob der 82-jährige Schröder gesundheitlich einer Vermittlerrolle gewachsen wäre; 2025 hatte er mehrfach wegen einer Burnout-Erkrankung Zeugenaussagen abgesagt.





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