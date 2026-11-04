Russland fordert Tschetschenien zur Bereitstellung von 84.000 Mann auf. Putin umgeht innere Mobilmachung, um Rebellionsängste zu vermeiden, und stützt sich auf Ramsan Kadyrow.

Wladimir Putin steht vor einer akuten personellen Krise im Krieg gegen die Ukraine, da er mehr als eine Million Soldaten verloren hat. Um eine interne Mobilmachung im russischen Heimatland zu vermeiden, die zu Rebellionen führen könnte, nutzt der russische Präsident eine alternative Quelle für Truppennachschub. Er verlässt sich dabei auf die Loyalität von Ramsan Kadyrow, dem Herrscher der russischen Teilrepublik Tschetschenien, der seit fast zwanzig Jahren das Land kontrolliert.

Militärische Verluste und Nachschubprobleme

Der seit fast fünf Jahren andauernde Krieg verschlingt die russische Armee kontinuierlich und hat die ursprünglichen Pläne des Kremls zunichtegemacht. Putin hatte ursprünglich beabsichtigt, binnen dreier Tage in Kiew einzumarschieren, doch die Front hat sich stabilisiert und fordert einen hohen Blutzoll. Die Taktik des sogenannten Fleischangriffs zielt darauf ab, ukrainische Munition zu verschwenden, doch Russland verliert dabei bis zu 600 Soldaten pro Tag. Dieser massive Personalbedarf erfordert dringend neue Verstärkungen, die aus den russischen Teilrepubriken stammen sollen.

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Kadyrows Anspruch auf 84.000 Freiwillige

Ramsan Kadyrow verkündete in einem Video in einer Mischung aus Russisch und Tschetschenisch den Befehl aus Moskau an seine Untertanen. Er behauptet wiederholt, dass 84.000 tschetschenische Männer sich freiwillig für den Einsatz an der Front melden würden. Diese Zahl ist angesichts der Gesamtbevölkerung Tschetscheniens von lediglich 1,5 Millionen Menschen extrem hoch und stellt das Land vor eine demografische Katastrophe. Kadyrow weiß um die Tragweite dieser Forderung, führt sie jedoch durch, um seine politische Stellung zu wahren.

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Zwangsdienst und Strafen für Widerstand

Trotz Kadyrows scheinbarer Autokratie ist seine Herrschaft ausschließlich mit der stillschweigenden Zustimmung Putins möglich. Jeder Versuch eines Aufstands würde mit gnadenloser Härte von Moskau unterdrückt werden. Oppositionskreise berichten, dass die versprochenen 84.000 Männer sich keineswegs alle freiwillig melden. Männer, die sich weigern, werden mit Strafen konfrontiert, bei denen ihre Familien gefoltert oder umgebracht werden sollen. Die Angst vor solchen Vergeltungsmaßnahmen treibt viele Männer in den Krieg.

Belohnungen für den Kreml und Verluste in Mariupol

Ramsan Kadyrow wurde für seine Loyalität bereits fürstlich belohnt und finanziell unterstützt. Am 7. Oktober erhielt er einen Orden sowie den Titel Ehrenarchitekt Russlands verliehen. Zudem hat der Kreml laut Medienberichten das Metallurgiewerk in der ukrainischen Stadt Mariupol an den Kadyrow-Clan übergeben. Dieses lukrative Geschäft steht in einem extremen Kontrast zum Leid der als Freiwillige getarnten Soldaten, die in den Krieg geschickt werden, ohne ihre eigene Zukunft oder Sicherheit zu schützen.