Wladimir Putin hielt auf dem Apec-Gipfel in Shenzhen eine Rede, kritisierte westliche Sanktionen als schadhaft für die eigene Wirtschaft und rief zur Kooperation mit China und den USA auf.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich bei seinem Auftritt auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der süddeutschen Provinzstadt Shenzhen scharf von den aktuellen internationalen Wirtschaftsbeziehungen abgegrenzt. Bei dieser Veranstaltung, die unter der Beteiligung der Vereinigten Staaten, Chinas und Russlands stattfand, nutzte Putin die Bühne, um seine Position zur globalen Handelsordnung zu untermauern und gleichzeitig deutliche Kritik an der aktuellen geopolitischen Führung durch den Westen zu äußern. Seine Rede zielte darauf ab, die Aufmerksamkeit der asiatischen Partner auf die als ungerecht empfundenen Strukturen der Weltwirtschaft zu lenken und neue Wege der Zusammenarbeit aufzuzeigen.

Kritik am westlichen Egoismus und Sanktionspolitik

Putin beklagte in seiner Ansprache vehement sogenannten staatlichen Egoismus, der seiner Ansicht nach die globale Stabilität bedroht. Ein zentrales Thema seiner Argumentation war die Fragmentierung der Weltwirtschaft, die er als direkte Folge westlicher Handelspolitik einstufte. Er kritisierte einmal mehr die massiven Sanktionen des Westens gegen Russland, die im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängt wurden. Nach Angaben von Putin ist sein Land inzwischen zum Rekordhalter in Bezug auf erlittene Sanktionen geworden, behauptet sich jedoch erfolgreich gegen diese wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen.

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Der russische Staatschef führte weiter aus, dass die Anwendung dieser Sanktionen dem Westen letztlich selbst schadeten. Konkret monierte er, dass die Europäische Union erhebliches wirtschaftliches Potenzial verliere, weil sie auf die Verfügbarkeit billiger russischer Energie verzichte. Dieser Verzicht führe zu höheren Kosten und geringerer Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der europäischen Volkswirtschaft. Putin argumentierte, dass Deutschland und die anderen Verbündeten der Ukraine diese Strategie verfolgen würden, was langfristig negative Folgen für deren eigene Wirtschaftskraft haben würde. Er forderte stattdessen einen ausgewogeneren Ansatz, der die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt.

Ziele der bilateralen Treffen und geopolitische Strategien

Neben der allgemeinen Rede auf dem Hauptforum suchte Putin auch das direkte Gespräch mit anderen Führungspersönlichkeiten. Er erwartete Gespräche am Donnerstag und betonte dabei, dass das primäre Ziel darin bestehe, die politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitsinteressen der drei großen Mächte - USA, China und Russland - durch die Suche nach Kompromissen auszubalancieren. Diese Strategie der diplomatischen Annäherung und des Dialogs wurde als notwendiger Schritt dargestellt, um Eskalationen zu vermeiden und stabile Handelsbeziehungen zu gewährleisten. Putin versicherte, dass er die Anwesenheit unter Freunden sehr begrüße und den Dialog als konstruktiv einstufte.

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Bei seinem anschließenden bilateralen Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping legte Putin nochmals Nachdruck auf die strategische Bedeutung der deutsch-russisch-chinesischen Dreiecksbeziehungen im weiteren Sinne. Er betonte das gemeinsame Ziel, ein gerechteres System für eine neue Weltordnung aufzubauen. Unter nicht einfachen geopolitischen Bedingungen funktioniere die außenpolitische Zusammenarbeit der beiden UN-Vetomächte auf der internationalen Bühne stabil, so Putin. Die beiden Staatschefs hoben bei ihrem Treffen explizit die positive Entwicklung ihrer bilateralen Partnerschaft hervor, was als Signal an die internationale Gemeinschaft gewertet wurde, dass Moskau und Peking weiterhin eng zusammenarbeiten werden.

Wirtschaftlicher Kontext und Rolle der Gastgeberstadt Shenzhen

Der Wahlort des Gipfels, die Stadt Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong, spielt eine symbolische Rolle in dieser wirtschaftspolitischen Debatte. Shenzhen steht dabei symbolisch für den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und wurde als Ort gewählt, um der Welt zu demonstrieren, wie erfolgreich die chinesische Wirtschaftsreform gewesen ist. Seit sie zur Sonderwirtschaftszone gemacht wurde, ist die Stadt zu einer Hightech-Metropole avanciert, die heute als Motor für Innovation und Produktion in Ostasien gilt. Diese Entwicklung nutzt Putin, um sich als wichtiger Partner für die Weltwirtschaft zu präsentieren, die über traditionelle Energielieferungen hinausgeht.

In Shenzhen haben sich heute einige der weltweit führenden Technologiekonzerne niedergelassen, darunter Huawei, Tencent und der Elektroautobauer BYD. Diese Unternehmen sind Beispiele für die wirtschaftliche Stärke, die durch die Öffnung des Marktes und die Zusammenarbeit innerhalb der Apec entstanden ist. Die Apec selbst gehört insgesamt 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Die Staatengruppe will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern, was im Widerspruch zu den von Putin kritisierten fragmentierten Handelsblockaden steht. Durch die Präsenz in Shenzhen demonstriert Russland seine Bereitschaft, in diesen wachsenden asiatischen Wirtschaftsraum integriert zu bleiben, trotz der Spannungen mit dem Westen.