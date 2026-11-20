Geleakte Rosstat-Daten zeigen: Tägliche Verluste von 517 Soldaten. Regionale Ungleichheit und Geburtenrückgang verschärfen die Krise.

Seit dem Beginn des Angriffskrieges fordert Putins militärische Aggression durchschnittlich täglich 517 Todesopfer unter den russischen Soldaten. Diese erschütternden Zahlen gehen aus geleakten internen Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat hervor. Die Berichte zeichnen ein Bild eines enormen Blutzolls, der die menschlichen Ressourcen des Landes systematisch erschöpft.

Regionale Ungleichheit der Verluste

Die geografische Verteilung der Todesfälle offenbart eine dramatische soziale und regionale Schieflage innerhalb der russischen Gesellschaft. In der Hauptstadt Moskau starben vergleichsweise wenige Männer an der Front, wobei die Rate bei 62 Toten pro 100.000 Einwohner lag. Im Gegensatz dazu bluten andere Landesteile des Landes regelrecht aus.

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Die Region Transbaikalien weist mit 1334 Todesfällen pro 100.000 Einwohner die bei weitem höchste Rate auf. Dieser Wert liegt mehr als zwanzigmal so hoch wie der Durchschnitt in der Hauptstadt. Bei der Betrachtung ausschließlich der männlichen Bevölkerung wird das Ausmaß noch deutlicher, da in der armen Region mehr als jeder vierzigste Mann seinen Leben im Krieg verlor.

Fehlende internationale Rekruten

In den offiziellen Datensätzen der Behörde finden sich Tausende registrierter Staatsangehöriger aus mindestens 90 verschiedenen Ländern. Zu den am stärksten vertretenen Gruppen zählen 930 Staatsbürger Usbekistans und 663 aus Tadschikistan. Mindestens 139 Kolumbianer wurden ebenfalls als Gefallene erfasst.

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Besonders brisant ist die Tatsache, dass unter den registrierten Toten auch zehn deutsche Staatsbürger befinden. Diese Zahlen werfen Fragen nach der Wirksamkeit der Rekrutierungsstrategien und der tatsächlichen Motivation der fremdländischen Kämpfer auf.

Strategische Konsequenzen

Russland wirbt gezielt um ausländische Söldner, indem hohe Gehälter, krisensichere Jobs und eine schnelle Einbürgerung versprochen werden. Teilweise wurden den Betroffenen zunächst Stellen als Köche angedeutet, bevor sie letztlich an der Front eingesetzt wurden.

Trotz der Gefahr wissen die meisten Söldner um die Art ihres Einsatzes und stimmen den Verträgen trotzdem zu. Mit der weiteren Zuspitzung der demografischen Krise wird Russland in Zukunft noch stärker auf diese externen Kräfte angewiesen sein.

Demografische Krisen

Putins eigene Politik hat eine Strukturkrise weiter verschärft, die er eigentlich bekämpfen wollte. In Russland kommt Jahr für Jahr weniger Kinder zur Welt, was die Regierung zu drastischen Maßnahmen veranlasste. So erhöhte der Präsident die Sozialleistungen für Eltern und rief 2024 zum "Jahr der Familie" aus.

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Der Krieg hat diese Entwicklung jedoch massiv beschleunigt. In den ersten fünf Monaten des Jahres kamen landesweit nur noch 439.000 Kinder zur Welt. Dies entspricht einem historischen Tiefstand, der die langfristige Belastbarkeit der Gesellschaft weiter untergräbt.