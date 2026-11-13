Putins Leben: Biotech, Affenstudien und die Jagd nach Unsterblichkeit

Wladimir Putin strebt nach extremer Lebensverlängerung durch Biotech. Seine Verbündeten forschen an Primaten, um die Menschheit zu verjüngen, während der Krieg andauert.

Wladimir Putin blickt auf das 74. Lebensjahr, ein Alter, das historischen Führern wie Josef Stalin den Tod brachte. Doch der russische Präsident scheint keine Pläne für einen natürlichen Lebensabend zu haben. Stattdessen setzt er auf bahnbrechende Fortschritte in der Biotechnologie, die laut seiner eigenen Aussage zur Überwindung der menschlichen Sterblichkeit führen könnten. Seine ambitionierten Ziele gehen weit über traditionelle Altersgrenzen hinaus.

Biotech als Weg zur Unsterblichkeit

Putin erklärte in einem privaten, vom Fernsehen aufgezeichneten Gespräch, dass moderne Entwicklungen in der Biotechnologie die Unsterblichkeit ermöglichen werden. Auf einer späteren Konferenz präziserte er diese Vision und nannte ein realistisches Ziel: Menschen könnten bis zu 150 Jahre alt werden. Er betonte jedoch klar, dass lebensverlängernde medizinische Eingriffe zunächst kein Massenprodukt sein würden. Die Technologie sei elitär und primär für eine begrenzte Gruppe gedacht, was impliziert, dass Putin selbst im Fokus dieser Forschung steht. Er plant somit, die eigenen Lebensjahre drastisch zu verlängern, anstatt sich historischen Traditionen zu fügen.

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Geheime Forschung mit langlebigen Primaten

Die praktische Umsetzung dieser Vision übernimmt der Physiker und enge Vertraute Putins, Michail Kowaltschuk. Sein Institut arbeitet in Moskau eng mit einem chirurgischen Zentrum an der Erforschung von Alterungsprozessen. Wie die Nachrichtenorganisation Proekt unter Berufung auf eine russische Nachrichtenagentur berichtet, werden diese Studien an langlebigen Primaten durchgeführt. Das Team forscht an Tieren im Alter von 20 bis 30 Jahren, um genetische Eingriffe zu entwickeln, die die menschliche Lebenserwartung signifikant steigern sollen. Kowaltschuk bezeichnet diese Arbeit an Affen als die fundamentale Basis für die zukünftige Verlängerung des menschlichen Lebens.

Weitere Akteure und bescheidene Erfolge

Neben Kowaltschuk sind weitere hochrangige Akteure in diese wissenschaftlichen Bemühungen eingebunden. Putins Tochter Maria Vorontsova leitet einen Wissenschaftsfonds, der ebenfalls an der Förderung solcher Forschungsbereiche beteiligt ist. Trotz der enormen Ressourcen und des politischen Willens blieb der Durchbruch bisher aus. Im Oktober musste Vorontsova selbst admitieren, dass die bisher erzielten Erfolge bei der konkreten Verlängerung der Lebensspanne begrenzt sind. Die Forschung befindet sich also noch in einer frühen Phase, auch wenn die politischen und finanziellen Hintergründe deutlich werden.

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Gesundheit als politisches Schlüsselfaktor

Die Frage nach der physischen Verfassung des russischen Staatschefs ist längst zu einem zentralen Element der internationalen Politik geworden. Seine Gesundheit ist untrennbar mit dem Verlauf des Krieges in der Ukraine verbunden. Bereits in seiner Weihnachtsansprache 2025 sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Wunsch der ukrainischen Bevölkerung aus, dass Putin bald sterben möge. Dieser Wunsch ist bis heute unerfüllt geblieben und spiegelt die tiefe geopolitische Spannung wider, die von der Lebenserwartung des Kremlin-Herrschers abhängt.

Kriegsverlauf und diplomatische Stagnation

Trotz aller Spekulationen über sein persönliches Wohlergehen zeigt Wladimir Putin nach den jüngsten Verhandlungen in Abu Dhabi keine Bereitschaft, von seinen wesentlichen russischen Forderungen abzuweichen. Die diplomatische Pattsituation bleibt bestehen, während die Forschung an seinen Lebensverlängerungsstrategien weitergeht. Die Kombination aus militärischer Sturheit und dem Streben nach extremer biologischer Verlängerung definiert die aktuelle Ära des Kreml-Führers. Die Welt beobachtet dabei nicht nur den Krieg, sondern auch das langfristige Überleben eines Regimes, das die Naturgesetze der Alterung selbst in Frage stellt.