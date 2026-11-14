Putins Nato-Rückzug-Forderung von 1997 und die Ukraine-Verhandlungen

Russland verlangt laut NYT-Papier von 10. November den Abzug der Nato aus Osteuropa auf Stand 1997. Analyse der Forderungen an Polen, Baltikum und Ukraine.

Die jüngsten Friedensgespräche zwischen den Konfliktparteien haben weitreichende Details zu den russischen Verhandlungspositionen zutage gefördert. Ein am 10. November datiertes russisches Positionspapier, das der New York Times vorliegt, offenbart, dass Russland nicht nur territoriale Zugeständnisse, sondern eine grundlegende Neustrukturierung der europäischen Sicherheitsarchitektur fordert. Demnach müsste die NATO ihre Präsenz in Osteuropa drastisch reduzieren, um einen Waffenstillstand oder Frieden zu ermöglichen.

Russland verlangt Nato-Rückzug auf Stand 1997

Russland hatte bei den Verhandlungen in Abu Dhabi am 10. November gefordert, dass die NATO ihre Truppen und Stützpunkte in Osteuropa auf den militärischen Stand von 1997 zurückzieht. Dieser Zeitpunkt liegt fast drei Jahrzehnte vor dem aktuellen Konflikt und markiert den Beginn der ersten großen NATO-Osterweiterung nach dem Kalten Krieg. Die Forderung zielt darauf ab, die militärische Infrastruktur der westlichen Allianz an der östlichen Grenze Russlands weitgehend zu entschlacken. Die New York Times berichtet, dass dieses Dokument einer an den Gesprächen beteiligten Person vorlag und von einer weiteren Quelle bestätigt wurde.

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Der strategische Kern dieser Forderung ist die Schaffung einer Pufferzone ohne direkte NATO-Militärpräsenz. Dies würde bedeuten, dass NATO-Streitkräfte und -Stützpunkte aus Ländern abgezogen werden müssten, die nach 1999 der Allianz beigetreten sind. Besonders betroffen wären davon Polen, Tschechien, Ungarn sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Für diese Länder würde ein Abzug der NATO-Infrastruktur einen tiefgreifenden Wandel in ihrer Sicherheitsgarantie darstellen und die aktuelle Schutzarchitektur im Osten Europas aushöhlen.

Konkrete Forderungen an Ukraine und Europa

Neben den territorialen Anforderungen an die NATO-Struktur enthält das Papier spezifische Bedingungen für die Ukraine und weitere europäische Mächte. Die Ukraine müsste dauerhaft blockfrei bleiben, was einer Zwangsneutralisierung gleichkäme. Zudem fordert Russland die Abtretung des gesamten Donbas an die russische Kontrolle, was einen massiven Verlust ukrainischen Hoheitsgebiets bedeuten würde. Der vollständige Stopp westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine ist ein weiterer zentraler Punkt, der die militärische Unterstützung durch die Westwelt einfrieren soll.

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Auch die europäische nukleare Abschreckung steht auf dem Prüfstand. Das Dokument fordert von Frankreich und Großbritannien Zusicherungen, ihre Atomwaffen nicht zum Schutz anderer europäischer Staaten einzusetzen. Diese Forderung würde die nukleare Deterrenzpolarität in Europa fundamental verändern und den Schutz durch das britische und französische Nuklearpotential für NATO-Partner im Osten unwirksam machen. Präsident Wolodymyr Selenskyj wies diese Art der diplomatischen Manöver kürzlich zurück und kritisierte Vorschläge, die Ukraine zur Abgabe von Gebieten für eine NATO-Mitgliedschaft zu drängen.

Kontroverse Reaktionen und offizielle Dementis

Die Authentizität und das Gewicht dieser Forderungen wurden innerhalb der russischen Führung nicht eindeutig einheitlich kommuniziert. Außenpolitischer Berater Juri Uschakow bekräftigte am Donnerstag öffentlich, dass Moskau tatsächlich eine Rückkehr der militärischen NATO-Präsenz auf den Stand von 1997 anstrebt. Diese Aussage unterstreicht die Ernsthaftigkeit der in Abu Dhabi vorgetragenen Position und zeigt, dass die Forderung auf höchster diplomatischer Ebene verankert ist.

Ganz anders lautete die Reaktion von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der am Freitag laut der Nachrichtenagentur Interfax alles dementierte. Peskow erklärte, ihm sei von einer solchen Forderung nichts bekannt und sie sei nicht erhoben worden. BILD berichtete zuvor jedoch ausdrücklich über einen inoffiziellen Vorschlag aus russischen Gesprächskreisen, der sich deutlich von einem offiziellen Friedensplan des Kremls unterschied. Diese Diskrepanz zwischen offiziellen Statements und diplomatischen Papielen deutet auf taktisches Ringen innerhalb der russischen Verhandlungsstrategie hin.

Strategische Implikationen für die NATO-Verhandlungen

Die Offenlegung dieser Forderungen verändert die Wahrnehmung des Konflikts von einem lokalen Grenzstreit hin zu einer umfassenden europäischen Sicherheitsdebatte. Indem Russland die Grenzen der NATO-Expansion auf das Jahr 1997 festlegen will, wird die historische Entwicklung der letzten 25 Jahre rückgängig gemacht. Präsident Wladimir Putin könnte dies als großes Zugeständnis seinerseits verkaufen, während die Westseite die Härte der ursprünglichen Forderungen betont. Die USA hatten zuvor diskutiert, der Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen, wenn Gebiete an Russland abgegeben würden, was dieser Logik widerspricht.

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Die Realität dieser Forderungen zeigt, dass Russland mehr als nur die aktuelle Ukraine-Krise regeln will. Es geht um die Neudefinition der militärischen Landkarte Europas. Für die betroffenen Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und die baltischen Staaten bedeutet die Umsetzung dieser Forderungen eine massive Sicherheitslücke. Die internationalen Partnerschaften, die seit 1999 und 1997 etabliert wurden, wären dadurch gefährdet. Die Debatte um die Echtheit des Papieres und die Positionen von Uschakow und Peskow zeigen, wie komplex und widersprüchlich die diplomatischen Kanäle während der Verhandlungen in Abu Dhabi funktionieren.