Wladimir Putin kehrt von Shenzhen mit propagandistischen Bildern zurück, doch ein strategischer Durchbruch im Ukraine-Krieg bleibt aus. Die diplomatische Ausgrenzung durch Xi Jinping und Donald Trump offenbart die wachsende Isolation des russischen Präsidenten auf der globalen Bühne.

Wladimir Putin verließ Shenzhen nach einem Gipfeltreffen, das ihm zwar visuelle Erfolge für die Innenpolitik bot, jedoch keine substantiellen diplomatischen Durchbrüche bescherte. Bei diesem Treffen trafen er und der chinesische Staatschef Xi Jinping auf den US-Präsidenten Donald Trump, doch die gemeinsame Abschiedserklärung der drei Staatschefs erwähnte die Ukraine nicht einmal. Diese faktische Ausklammerung des seit fast fünf Jahren andauernden Konflikts markiert ein deutliches Signal an den Kreml, der auf eine Verhandlungsbasis mit Washington gehofft hatte.

Symbolik schlägt Inhalt auf dem Shenzhen-Treffen

Die Zeremonien beim Shenzhen-Gipfel verdeutlichten die ungleiche Behandlung der Teilnehmer. Während Donald Trump persönlich von Xi Jinping empfangen wurde, schloss sich dieser Empfang von jubelnden Cheerleadern und Kindern mit China- und US-Flaggen an. Im Gegensatz dazu wurde Wladimir Putin bei seiner Ankunft nur vom Parteisekretär Cai Qi begrüßt, was als Zeichen fehlender hochrangiger Wertschätzung interpretiert wurde.

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Auch auf dem Galaabend zeigten sich deutliche Differenzen in der Behandlung der Gäste. Für den US-Präsidenten wurde die US-Nationalhymne gespielt, während Putin lediglich Musikauszüge aus dem Nussknacker zu hören bekam. Diese symbolischen Gesten untermauerten die Botschaft, dass Xi Jinping die Hierarchie der Gäste klar geregelt hatte und Putin nicht als gleichberechtigter Akteur in einer Dreiergruppe positioniert wurde.

Knappes Gespräch ohne konkrete Vereinbarungen

Das lang ersehnte direkte Gespräch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump fiel erstaunlich kurz aus. US-Medienberichten zufolge dauerte die Begegnung nur 42 Minuten, was das Weiße Haus später als informellen Austausch abtat. Obwohl Donald Trump den russischen Präsidenten öffentlich als seinen Freund bezeichnete, blieben gemeinsame Erklärungen für die Presse aus und es gab keine Anzeichen für tiefgreifende inhaltliche Verhandlungen.

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Nachdem das Treffen beendet war, erwähnte Putin lediglich Kompromissvorschläge, die er von Donald Trump erhalten haben will, ohne diese jedoch konkret zu benennen. Diese Vagheit steht im krassen Gegensatz zu den hohen Erwartungen, die kremlnahe Medien vorab geweckt hatten, indem sie Vergleiche mit der Jalta-Konferenz von 1945 zogen, bei der Stalin, Churchill und Roosevelt die Nachkriegsordnung bestimmten.

Geopolitische Ausgrenzung und fehlendes Gewicht

Die diplomatische Realität in Shenzhen widerlegte jedoch die Ambitionen, einen Jalta-Vergleich 2.0 herbeizuführen. Die Ukraine war bei den Dreiergesprächen kein zentrales Thema, was darauf hindeutet, dass Putin aktuell nicht über das politische Gewicht verfügt, um seine Forderungen effektiv durchzusetzen. Die strategische Abhängigkeit Russlands von China verstärkt den Einfluss von Xi Jinping und minimiert dessen Interesse an einer zu engen Annäherung zwischen den USA und Russland.

Ein weiterer peinlicher Moment ereignete sich während der Gruppenfotos, als Putin nicht neben Xi Jinping und Donald Trump platziert wurde, sondern an die Seite der Ehefrau von Xi gesetzt wurde. Selbst beim Essen wurden Wladimir Putin und Donald Trump an verschiedene Tische verwiesen, was ein direkter Kremlberater als Grund für das Ausbleiben eines weiteren Gesprächs nannte.

Ergebnis mit Blick auf die Ukraine-Strategie

Am Ende kehrt Wladimir Putin mit einem überschaubaren Ergebnis nach Moskau zurück. Die mitgeführten Bilder dienen zwar der Propaganda, um die Rückkehr in den Kreis der Weltmächte zu inszenieren, doch der eigentliche Zweck, einen Fortschritt im Ukraine-Krieg zu erzielen, bleibt aus. Die Veranstaltungen in Shenzhen offenbaren die wachsende Isolation des russischen Präsidenten.

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Die diplomatische Ausgrenzung durch Xi Jinping zeigt klar auf, wer in Asien die Macht innehat. Putins Inszenierung als gleichberechtigter Partner der Supermächte erweist sich als Bluff, der die realen geopolitischen Verschiebungen verschleiert. Ohne eine Einbeziehung der Ukraine-Frage in die Abschlusserklärung bleibt der Krieg ein isoliertes Problem, das nur schwer durch multilaterale Gipfel gelöst werden kann.