Putins Söhne lernen Deutsch und Englisch - mit strengen Auflagen für die Lehrer

Eine Recherche enthüllt, dass Wladimir Putins Söhne Ivan und Wladimir teuren Sprachunterricht erhalten, um wie gebildete Europäer zu klingen. Die Lehrer müssen strenge Regeln einhalten, etwa kein LGBT-Thema ansprechen.

Laut einer Recherche des russischen Exilmediums Systema (Radio Free Europe/Radio Liberty) lernen die beiden Söhne des russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner ehemaligen Turnerin Alina Kabaeva seit einiger Zeit Deutsch und Englisch.

Die Jungen, Ivan (geboren 2015) und Wladimir (geboren 2019), besuchen noch die Grundschule, doch ihr Sprachunterricht ist bereits von hoher Intensität und Extravaganz geprägt. Allein im Januar 2026 soll Putin umgerechnet rund 42.430 Euro für private Sprachlehrer ausgegeben haben. Ziel ist es, dass die Söhne wie gebildete Europäer klingen. Die Lehrer kamen aus Bosnien und Herzegowina, Deutschland und Südafrika und waren über ein medizinisches Zentrum angestellt, das mit Putin-Freund Juri Kowaltschuk und Putins Tochter Maria Woronzowa verbunden ist.

Die Anstellung erfolgte offiziell als führende Übersetzer, um Visa zu erleichtern. Die monatlichen Grundgehälter lagen bei umgerechnet etwa 2023 Euro, ein für russische Verhältnisse hoher Betrag, exklusive Boni. Die Kommunikation mit den Lehrern lief nicht direkt über Kabaeva, sondern über deren Cousinen. In den Dokumenten wurden weder Kabaevas noch Putins Namen genannt; die Kinder wurden stets als Schützlinge bezeichnet.

Eine der Cousinen forderte bereits 2019, dass Ivan ab vier Jahren dauerhaft in ein Sprachbad eintauchen solle. Sein Englisch müsse wie die Sprache eines gebildeten Europäers klingen. Besonders bemerkenswert sind die strikten Vorgaben an die Lehrer: Sie durften den Kindern niemals religiöse, politische oder ideologische Ansichten vermitteln. Themen wie sexuelle Beziehungen oder Sexualerziehung waren tabu, ebenso jegliche Diskussion über LGBT-Inhalte.

Gleichgeschlechtliche Liebe galt als absolutes Tabu. Die Arbeitsbedingungen waren zudem wenig arbeitnehmerfreundlich. Vor der Einstellung mussten sich die Lehrer medizinischen Untersuchungen unterziehen, ebenso nach Reisen. Bei Krankheitsausfällen von mehr als drei Wochen drohte die Kündigung.

Täglich musste mehrfach Bericht erstattet werden, angeblich an Kabaevas Cousinen. Privatleben war den Lehrern kaum gestattet. Im Jahr 2022 berichtete eine Lehrerin von quarantäneähnlichen Bedingungen; eine andere gab an, drei Monate für Putin gearbeitet zu haben, ohne zu wissen, dass er ihr Arbeitgeber war. Sie sagte: Ich war einfach jemand, der tat, was man ihm sagte.

Die Recherche wirft ein Schlaglicht auf die Geheimhaltung und Kontrolle, die das Umfeld des russischen Präsidenten umgibt





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