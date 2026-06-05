Putins Söhne werden nach westlichen Werten erzogen, während die Frauen, die sie betreuen, mit Geheimdienstmethoden behandelt werden

Ein Protokoll zeigt, wie die Kinder erzogen werden und welche Werte sie lernen. Die Einträge sind in der Du-Form an das Kind adressiert und stammen aus dem Zeitraum Juli bis September 2018.

Während Wladimir Putin seine Söhne nach westlichen Werten erziehen lässt, werden die Frauen , die sie betreuen, mit Geheimdienstmethoden behandelt. Sie verdienen etwa 8000 Euro netto pro Monat und werden rund um die Uhr überwacht.

Die Frauen müssen täglich minutiöse Berichte über die Entwicklung der Kinder schreiben. Ein solches Protokoll hat BILD exklusiv erhalten und zeigt, wie die Kinder erzogen werden. Die Einträge sind in der Du-Form an das Kind adressiert und stammen aus dem Zeitraum Juli bis September 2018. BILD dokumentiert die auffälligsten Passagen.

Die Kinder werden mit westlichen Werten wie 'ich, du, er/sie/es' und 'Findet Nemo' konfrontiert. Sie lernen auch, dass 'am allerschnellsten' alles gehen muss. Die Kinder werden auch auf Bootsfahrten und Zirkusbesuche mitgenommen. Sie lernen, dass 'Strand', 'Sand', 'Wasser', 'Meer' und 'Schiff' wichtige Wörter sind.

Sie zählen auch 'fast komplett richtig' bis 36. Die Kinder werden auch mit westlichen Werten wie 'Frechdachs' und 'Teetassen-Karussell' konfrontiert. Sie lernen, dass 'Daumen drücken' wichtig ist und dass 'Pfannkuchen' superduper lecker schmecken kann. Die Kinder werden auch auf Delfinshows und Zirkusbesuche mitgenommen.

Sie lernen, dass 'roten Blutplättchen' wichtig sind und dass 'Spiegelbild' im Löffel innen kopfüber stehen kann





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