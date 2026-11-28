Wenn Ermittlungen bei schweren Straftaten in Thüringen stocken, kommen die Fallanalytiker des LKA ins Spiel. Was ihren Beruf ausmacht und warum sie dem Bauchgefühl misstrauen.

Wenn Ermittlungen bei schweren Straftaten in Thüringen stocken, kommen die Fallanalytiker des LKA ins Spiel. Was ihren Beruf ausmacht und warum sie dem Bauchgefühl misstrauen.

Erfurt - Ein Blick auf die Leiche, ein paar rätselhafte Spuren und nach einem kurzen Augenblick wissen sie, wie der Täter tickt: Die Profiler aus Filmen und TV-Serien sind meist Einzelgänger mit besonderer Gabe. Mit ihren Fähigkeiten, sich in Windeseile in den Kopf von Serienmördern und Vergewaltigern zu versetzen, faszinieren sie immer wieder die Zuschauer. Marcel Wiegand kann diesen Klischees nichts abgewinnen. Mit seinem Alltag als Fallanalytiker beim Thüringer Landeskriminalamt haben sie ohnehin nichts gemein.

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Würde die Realität verfilmt, meint Wiegand lachend, "dann hätte man wahrscheinlich eine dreiwöchige Episode, wo man nur Leute sieht, die am Schreibtisch sitzen". Seit 1999 gibt es die Operative Fallanalyse, kurz OFA, beim LKA in Thüringen. Geleitet wird sie seit vielen Jahren von einer Psychologin und Kriminologin, die namentlich nicht genannt werden möchte.