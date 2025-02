Pytlick über Transfergerüchte: 'Ich passe ...'

Der dänische Handball-Superstar Simon Pytlick wurde von den Füchsen Berlin umworben. Der Rückraumspieler des SG Flensburg-Handewitt äußerte sich jedoch knapp zu den Gerüchten. Flensburgs Sportchef Lubomir Vranjes zeigte sich optimistisch, Pytlick langfristig halten zu können.

Ales Pajovic (46) mit seinem neuen Team feierte nach der WM-Pause drei Siege in drei Spielen. Zunächst der Erfolg in Erlangen, dann zweimal gegen den VfL Gummersbach in nur fünf Tagen: auswärts in der European League (36:31), dann in eigener Halle in der Daikin-Arena. Der dänische Superstar und Weltmeister wird von vielen Klubs umworben, vor allem aber von den Füchsen Berlin. Dort verlängerte gerade Pytlicks kongenialer Rückraumpartner und Freund, Mathias Gidsel, seinen Vertrag.

Und was sagt der umworbene Star selbst? Am Rande des Heimsiegs am Samstag gegen Gummersbach fragte Dyn-Kommentator Finn-Ole Martins direkt bei Pytlick nach: „Gibt es diese Anfrage?“ Pytlick: „Nein, ich habe Vertrag hier in Flensburg bis 2027. Ich habe auch nur von diesen Gerüchten gehört. Ich kann das ausblenden, habe viel Fokus hier in Flensburg auf dieses Spiel (gegen Gummersbach/d.Red.). Und morgen fokussiere ich mich auf das nächste Spiel. Das ist meine Meinung.“ Nachfrage von Martins: „Bist Du im Austausch mit Mathias Gidsel über Deine Zukunft?“ Pytlick zögert, stammelt nur folgendes Wort: „... pass“. Soll wohl bedeuten: „Ich passe ...“ Dyn-Mann Martins dazu: „Ok, dazu will er nichts sagen logischerweise.“ Weitere Nachfrage bei SG-Sportchef Lubomir Vranjes (51): „Was ist da dran an den Pytlick-Gerüchten?“ Der Sportchef am Dyn-Mikro (lacht): „Simon ist sehr begehrt. Ich glaube nicht, dass ihn nur die Füchse Berlin haben wollen. Zum Glück haben wir Vertrag mit Simon, er fühlt sich wohl in Flensburg. Und wir werden alles tun, um ihn mehrere Jahre hierzubehalten. Ich glaube auch, dass wir dazu eine gute Möglichkeit haben, ihn zu behalten.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Simon Pytlick Transfergerüchte Füchse Berlin SG Flensburg-Handewitt Lubomir Vranjes

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

„Ich, Ich, Ich“: Rhetorik-Experte zerlegt Scholz' Auftritt und kürt den SiegerIm Kanzler-Duell mit vertauschten Rollen macht Friedrich Merz Sympathiepunkte, Olaf Scholz lässt Authentizität vermissen. Rhetorik-Experte Michael Ehlers sieht einen Sieger und vermisst etwas bei beiden Kandidaten.

Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Deniz Undav liefert Grund für verpatzte Großchance'Den nehme ich auf meine Kappe, den muss ich machen', übt der Nationalstürmer Selbstkritik.

Weiterlesen »

'Ich konnte es nicht tun': Robert De Niro hat einen der größten Filme der Kinogeschichte abgelehntSchaut pro Jahr mehrere hundert Filme und bricht niemals einen ab. Liebt das Kino in seiner Gesamtheit: von Action bis Musical, von Horror bis Komödie, vom alten Hollywood bis zum jüngsten 'Mission: Impossible'-Blockbuster.

Weiterlesen »

Mainz-Trainer Henriksen: 'Natürlich träume ich davon, der beste Trainer der Welt zu werden'Schonungslose Offenheit ist für Bo Henriksen der Schlüssel zum Erfolg. Der Mainzer Trainer spricht über Prinzipien, einen entscheidenden Rat von seinem Vater und den Moment, in dem er an Rücktritt dachte.

Weiterlesen »