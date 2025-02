Quadrell-Debatte: Günther Jauch unter Kritik - Politiker und Zuschauer enttäuscht

Die TV-Debatte „Quadrell“ mit Günther Jauch und Pinar Atalay löste im Netz viel Kritik aus. Zuschauer kritisierten die fehlende Auseinandersetzung mit wichtigen Themen und die Moderation von Jauch, der als lustlos wahrgenommen wurde. Auch die Politiker selbst zeigten sich irritiert über die gestellten Fragen.

Günther Jauch und Pinar Atalay moderierten die TV-Debatte „ Quadrell “. Im Netz wurden die Moderatoren und die Politik er, insbesondere Friedrich Merz, Robert Habeck, Alice Weidel und Olaf Scholz, schnell zur Zielscheibe der Zuschauer kritik. Viele Zuschauer äußerten ihre Enttäuschung über die fehlende Auseinandersetzung mit drängenden Themen wie der Klimakrise , die von ihnen als besonders wichtig erachtet werden.

Die Kritik an der Moderation richtete sich vor allem gegen Günther Jauch, der von einigen Zuschauern als lustlos und nicht engagiert wahrgenommen wurde. „Wer hat eigentlich den armen Günther Jauch gezwungen, das Quadrell zu moderieren, obwohl er dazu überhaupt keine Lust hat?“, schrieb ein Nutzer im Netz. „Pinar Atalay gab sich zumindest souverän. Aber für Jauch als Moderator war das beileibe kein Glanzstück“, meinte eine andere Userin. Auch die Politiker selbst zeigten sich während der Debatte teils irritiert über die gestellten Fragen. Besonders die Frage zum Dschungelcamp löste Verwunderung und Irritation aus. „Dschungelcamp? Ernsthaft? Den Moderatoren ist nichts anderes eingefallen?“, kritisierte ein Zuschauer. „Eine Trash-TV Politshow mit Trash-TV Fragen“, brachte es ein anderer User auf den Punkt.Besonders peinlich wurde ein Moment, als Günther Jauch einen alten Bierdeckel mit historischer Bedeutung aus der Hand ließ. „Jauch sagt noch, dass er aufpassen muss und lässt den Bierdeckel dann fallen. Genau mein Humor“ oder „Moderation hin oder her, aber Jauch hat gerade für das Highlight des gesamten Talks gesorgt. Respekt“, kommentiert die Zuschauer zum Vorfall. Einige Zuschauer äußerten auch Kritik an der Neutralität von Jauch als Moderator





Günther Jauch Quadrell Politik Kritik Zuschauer Politiker Klimakrise Moderation Dschungelcamp

