Quadrell der TV-Geschichte: Scholz, Habeck, Weidel und Merz treffen zusammen

Vier Kanzlerkandidaten in einem TV-Format zum ersten Mal: Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne), Alice Weidel (AfD) und Friedrich Merz (CDU/CSU) treten am 16. Februar in einem einzigartigen Quadrell bei RTL, ntv, Stern und RTL.de aufeinander. Bevor es zum Schlagabtausch kommt, müssen sich Gregor Gysi (Die Linke), Sahra Wagenknecht (BSW) und Christian Lindner (FDP) in Einzel-Kreuzverhören beweisen. Nach dem Quadrell analysieren Frauke Ludowig und Nikolaus Blome die Aussagen der Kandidaten mit prominenten Gästen.

Olaf Scholz , Robert Habeck , Alice Weidel und Friedrich Merz treffen sich im RTL- Quadrell zum ersten Mal in der TV-Geschichte. Eine Woche vor der Bundestag swahl werden die Kanzlerkandidaten der vier aussichtsreichsten Parteien am 16. Februar um 20.15 Uhr in einem besonderen TV-Format aufeinander treffen. RTL, ntv, Stern und RTL.de übertragen das Quadrell live. Zuvor treten Vertreter der kleineren Parteien in Einzel- Kreuzverhöre n gegeneinander an.

RTL-Nachrichtenmoderatorin Pinar Atalay und Moderator Günther Jauch leiten das Quadrell, in dem die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) ihre Positionen darlegen. Für die Auswahl der vier Kanzlerkandidaten wurde auf aktuelle Umfrageergebnisse zurückgegriffen. Vor dem Quadrell treten Gregor Gysi (Die Linke), Sahra Wagenknecht (BSW) und Christian Lindner (FDP) live bei RTL, ntv, Stern und RTL.de ab 19 Uhr in Einzel-Kreuzverhören gegeneinander an. RTL-Moderatorin Roberta Bieling und RTL/ntv-Politikchef Nikolaus Blome führen die Gespräche. Nach der Viererrunde der Kanzlerkandidaten laden RTL-Moderatorin Frauke Ludowig und Nikolaus Blome zum Analysegespräch (ab 22.15 Uhr). In der Sendung „Wer war am besten? Der Talk zum Quadrell” ordnen sie gemeinsam mit prominenten Gästen die Aussagen der Kanzlerkandidaten sowie erste repräsentative Zahlen ein. Die von Forsa während des Quadrells erhobenen Zahlen sollen zeigen, wer die Zuschauer am meisten überzeugt hat. Zu Gast sind Fernsehmoderatorin Panagiota Petridou, „Let’s Dance”-Juror Joachim Llambi, Fernsehmoderatorin Ruth Moschner, Moderator und TV-Autor Micky Beisenherz – und RTL-Aktuell-Legende Peter Kloeppel





