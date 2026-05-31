Qualcomm schließt Lücke im Markt für günstige Notebooks mit Snapdragon C

Qualcomm hat eine neue Chip-Plattform vorgestellt, die besonders günstige Windows-Laptops ermöglichen soll. Das Unternehmen richtet sich an Nutzer, die vor allem im Internet unterwegs sind, Videos schauen, Dokumente bearbeiten oder Videoanrufe führen.

Apple hat mit dem MacBook Neo den Markt für günstige Notebooks neu belebt. Das Gerät gibt es ab 699 Euro, im Bildungsbereich sogar ab 599 Euro.

Für Hersteller preiswerter Windows-Notebooks wächst damit der Druck, attraktive Alternativen anzubieten. Qualcomm will diese Lücke mit einer neuen Chip-Plattform schließen. Der Konzern hat dafür Snapdragon C vorgestellt. Die Technik soll besonders günstige Windows-Laptops ermöglichen, die auf typische Alltagsaufgaben zugeschnitten sind.

Qualcomm richtet sich Snapdragon C an Nutzer, die vor allem im Internet unterwegs sind, Videos schauen, Dokumente bearbeiten oder Videoanrufe führen. Statt maximaler Leistung stehen Alltagstauglichkeit und Effizienz im Mittelpunkt. Der Hersteller verspricht schnelle Reaktionen, lange Akkulaufzeiten sowie leise und kühle Geräte.

Außerdem ist eine NPU für KI-Funktionen integriert. Wie leistungsstark die Plattform im Alltag tatsächlich ausfällt, lässt sich anhand der bisher bekannten Daten jedoch noch nicht endgültig bewerten. Acer bietet ein Notebook mit Snapdragon C an, das unter dem Namen Aspire Go 15 vermarktet wird. Das Gerät verfügt über ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display, bis zu 8 GB Arbeitsspeicher sowie bis zu 512 GB Speicherplatz.

Zur Ausstattung zählen zwei USB-C-Anschlüsse, USB-A, HDMI und ein Audioanschluss. Für kabellose Verbindungen stehen Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4 bereit. Der Akku bietet 53 Wattstunden Kapazität. Das Aspire Go 15 gehört laut Qualcomm nicht zur Copilot+-Klasse, weil Snapdragon C die dafür erforderlichen Vorgaben nicht erfüllt.

Trotzdem verbaut Acer eine Copilot-Taste. Zusätzlich soll die Software AcerSense den Zugriff auf Systemeinstellungen und Geräteinformationen erleichtern. Qualcomm gibt für Notebooks mit Snapdragon C einen Einstiegspreis von 300 US-Dollar an. Das entspricht umgerechnet etwas mehr als 250 Euro.

Konkrete Angaben zu Preis und Marktstart des Aspire Go 15 gibt es bislang nicht. Ob Geräte in Deutschland tatsächlich in dieser Preisregion angeboten werden, bleibt also noch offen





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