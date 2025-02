Qualcomm treibt die KI-Revolution am Edge voran

Qualcomm setzt sich an die Spitze der KI-Entwicklung am Rand (Edge) und positioniert sich als Schlüsselfaktor für die nächste Generation der KI-Innovation. Das Unternehmen nutzt leistungsstarke KI-Chips, optimierte Software und Partnerschaften mit Modellentwicklern, um die KI-Inferenz direkt auf Geräten zu ermöglichen.

Dieses Modell erreicht oder übertrifft sogar die Leistung aktueller Spitzenmodelle und verdeutlicht den Trend zu hochwertigen, kompakten KI-Modellen, die direkt auf Geräten ausgeführt werden können ( On-Device Inference ). Die Nachfrage nach leistungsfähigen Edge-Prozessoren steigt dadurch erheblich. Die KI-Industrie verschiebt ihren Fokus von immer größeren Modellen hin zu effizienter KI-Inferenz direkt auf Geräten.

Qualcomm nutzt diese Entwicklung durch den Einsatz leistungsstarker KI-Chips für Edge-Computing, optimierte Software-Stacks für Entwickler und Partnerschaften mit führenden Modellentwicklern. Die Verlagerung der KI-Berechnungen vom Cloud-Zentrum an den Rand (Edge) wird zu einer breiten Integration von KI in Alltagsgeräte führen. Qualcomm treibt diese Transformation voran und positioniert sich als Schlüsselakteur in der nächsten Ära der KI-Innovation.





