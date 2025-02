Quantum Systems entwickelt akustiken Sensor für Aufklärungsdrohnen

Der deutsche Hersteller von Überwachungsdrohnen, Quantum Systems, entwickelt einen neuen akustischen Sensor, der Aufklärungsdrohnen in die Lage versetzen soll, Artillerie- und Mörserfeuer präziser zu lokalisieren und zu identifizieren. Das System basiert auf der Messung von Schallsignalen, deren Auswertung durch Künstliche Intelligenz (KI) die Art des Schusses und die Richtung des Feuergeschusses ermöglicht. Der Sensor, entwickelt von der polnischen Tochterfirma Weles Acoustics, ist klein und leicht, so dass er in bestehende Aufklärungsdrohnen integriert werden kann. Erste Tests werden mit der Twister-Drohne von Quantum Systems durchgeführt.

Der deutsche Hersteller von zivilen und militärischen Überwachungsdrohnen, Quantum Systems , entwickelt derzeit einen akustischen Sensor, der Aufklärungsdrohnen in die Lage versetzen soll, Artillerie - und Mörser feuer genauer zu lokalisieren und zu identifizieren. Das geht aus einem Bericht des Militärmagazins Hartpunkt hervor. Der Sensor misst den Schall, eine Künstliche Intelligenz (KI) wertet die Schallsignatur aus und bestimmt etwa die Art des Schusses.

Der Sensor wird von dem polnischen Unternehmen Weles Acoustics, einer Tochterfirma von Quantum Systems, entwickelt, hat lediglich die Größe eines Zeigefingers und wiegt nur wenige Gramm. Der Sensor könnte in die militärischen Aufklärungsdrohnen eingebaut werden, die Quantum Systems anbietet. Getestet wird dies mit einer Twister-Drohne. Der Sensor ist in der Lage, feindliches Artillerie- und Mörserfeuer akustisch zu detektieren und die Richtung zu orten, aus der es kommt. Das soll auf eine Distanz von 15 km klappen. Mit diesen Informationen wird die Kamera der Aufklärungsdrohne automatisch angesteuert, die dann auf die feindliche Stellung ausgerichtet wird. Das soll mit einer Genauigkeit von 5 Grad auf 5 km funktionieren. Bisher musste die Kamera manuell vom Bediener ausgerichtet werden, um eine Stellung optisch zu erfassen. Die Informationen zur Schallsignatur sollen zusätzlich von einer KI ausgewertet werden. Damit lässt sich dann unterscheiden, ob der Schuss von einer Artillerie oder einem Mörser abgegeben wurde. Dies ist wichtig, um die passenden Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung der feindlichen Stellung ergreifen zu können. Das integrierte Sensorsystem in der Aufklärungsdrohne könnte mobilen Truppenteilen helfen, genauer als bisher auf Artillerie- und Mörserfeuer zu reagieren. Außerdem wird durch den Einsatz kleinerer Aufklärungsdrohnen, wie etwa einer Twister von Quantum Systems, das sensorische Netzwerk der eigenen Artillerie erweitert. Die Artillerie wird damit in die Lage versetzt, feindliche Stellungen punktgenauer zu bekämpfen





