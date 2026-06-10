Quantum X Labs und IQCC kooperieren bei Quanten-Fehlerkorrektur

Quantum X Labs und IQCC haben eine strategische Kooperationsvereinbarung bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Quantum X Labs seine KI-basierte Technologie zur Quanten-Fehlerkorrektur auf der Steuerungsinfrastruktur von IQCC evaluieren.

Quantum X Labs Inc. und IQCC haben eine strategische Kooperationsvereinbarung bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Quantum X Labs seine KI-basierte Technologie zur Quanten-Fehlerkorrektur auf der Steuerungsinfrastruktur von IQCC evaluieren.

Die Kooperation zielt darauf ab, die Anwendbarkeit zukünftiger Workflows zur Quanten-Fehlerkorrektur zu prüfen. Quantum X Labs erhält dadurch die Möglichkeit, seine KI-basierte Decoder-Technologie unter praxisnahen Bedingungen zu validieren und weiterzuentwickeln. Die Kooperation testet die KI-basierte Dekodierungstechnologie von Quantum X Labs unter Nutzung der Quanten-Computing-Infrastruktur von IQCC. IQCC stellt hierfür den Zugang zu seiner Quantensteuerungs- und Orchestrierungsinfrastruktur bereit.

Dazu gehört der OPX1000 Echtzeit-Quantencontroller, der weltweit von führenden Forschungseinrichtungen sowie kommerziellen Quantenprogrammen eingesetzt wird. Die Systeme von IQCC sind darauf ausgelegt, zukünftige Workflows mit niedriger Latenz sowie Anwendungen zur Quanten-Fehlerkorrektur zu unterstützen. Die Kooperation setzt bewusst auf eine Umgebung, die realistische Betriebsbedingungen für Quantenhardware abbildet. Auch seitens IQCC wird die Bedeutung der Kooperation im Kontext zentraler Herausforderungen des Quantencomputings hervorgehoben.

Der Zugang zu fortschrittlicher Infrastruktur soll Forschung und Industrie dabei unterstützen, neue Ansätze unter realistischen Bedingungen zu erproben. Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften sind auf Quantentechnologie, digitale Werbung sowie KI-Lösungen für Computing und Unternehmen ausgerichtet. Quantum X Labs Ltd. entwickelt und fördert Quantenalgorithmen für die Bereiche Transport, Wirkstoffforschung und Sicherheit.

Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an einer quantenbasierten GPS-Alternative sowie an Lösungen im Bereich atomarer Präzision. Gix Media entwickelt verschiedene Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Online-Kampagnen. Ziel ist die Akquisition und Weiterleitung von Internetnutzer-Traffic an Kunden. Metagramm entwickelt Software zur grammatikalischen Fehlerkorrektur und bietet Werkzeuge für Schreiben und Überarbeitung mit Funktionen für Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil sowie Übersetzungen und mehrsprachige Wörterbücher auf Basis von KI- und Machine-Learning-Technologien





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