Quartalszahlen: Dichte Vorbörse mit Ametek, Apollo, Eaton und Pfizer

Morgen starten Ametek, Apollo Global Management, Eaton, Marathon Petroleum, Pfizer und Shopify die Earnings-Saison. Danach folgen AMD, AIG, Amgen, Arista Networks, Block und Booking Holdings.

Der Handelstag beginnt mit einer außergewöhnlich dichten Vorbörsen-Runde an US-Börsen, in der sechs namhafte Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Ametek, Apollo Global Management, Eaton Corporation, Marathon Petroleum, Pfizer und Shopify legen ihre finanziellen Ergebnisse noch vor dem offiziellen Handelsbeginn vor. Diese Unternehmen zählen zu den bedeutenden Akteuren im S&P-500-Index und ziehen mit ihren Berichten sofort die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich.

Die Historie dieser Konzerne zeigt unterschiedliche Muster bei der Erfüllung von Analystenerwartungen. Ametek hat in allen acht vergangenen Quartalen den Gewinn über den Konsensschätzungen platziert, wobei der Umsatz in fünf von acht Fällen ebenfalls positiv überraschte. Die Aktie reagierte am Folgetag historisch im Durchschnitt mit einem Plus von 3,2 Prozent, wobei die Spanne zwischen einem Minus von 2,0 Prozent und einem Plus von 8,5 Prozent lag.

Also read Wirtschaftskalender: Bayer, BMW und Pfizer veröffentlichen Quartalszahlen

Historische Performance der Vorberichterstatter

Apollo Global Management zeigte bei der Umsatzentwicklung in sieben der letzten acht Quartale Stärke und beim Gewinn in sechs von acht Fällen. Die Kursreaktion am Handelstag nach der Zahlenpräsentation fiel im Durchschnitt mit einem Plus von 1,7 Prozent aus, während der letzte Berichtstag ein Plus von 2,9 Prozent verzeichnete. Die historische Bandbreite der Reaktionen erstreckte sich dabei von minus 2,7 Prozent bis hin zu plus 7,1 Prozent.

Die Eaton Corporation übertraf die Gewinnerwartungen in jedem der vergangenen acht Quartale, schloss aber beim Umsatz in vier von acht Fällen unter den Erwartungen ab. Im Gegensatz zu den starken Gewinnzahlen fiel die Kursreaktion am Folgetag historisch leicht negativ aus, mit einem Durchschnittswert von minus 1,0 Prozent. Die letzte Reaktion war jedoch positiv mit einem Plus von 7,3 Prozent, was die Volatilität der Marktreaktion unterstreicht.

Advertisement

Marathon Petroleum erfüllte sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen in sieben von acht Quartalen, was auf eine hohe Zuverlässigkeit hindeutet. Die Aktie stieg am Folgetag im Durchschnitt um 2,0 Prozent, wobei der letzte Berichtstag ein Plus von 1,8 Prozent zeigte. Die historische Spanne der Kursbewegungen lag hier zwischen minus 6,1 Prozent und plus 6,7 Prozent.

Der Pharma-Riese Pfizer verzeichnete in allen acht vergangenen Quartalen Gewinnüberschreitungen und in sieben von acht Fällen auch beim Umsatz. Die durchschnittliche Kursreaktion am Folgetag fiel mit plus 0,4 Prozent eher moderat aus, während der letzte Berichtstag ein Plus von 1,5 Prozent verzeichnete. Die Reaktionen schwankten dabei zwischen minus 3,3 Prozent und plus 5,2 Prozent.

Wachstumsdaten und Markterwartungen

Shopify präsentierte sich bei den Umsatzzahlen in sieben von acht Quartalen als übererfüllend und beim Gewinn in sechs von acht Fällen. Die Kursreaktionen am Folgetag waren dabei deutlich volatiler als bei den bisherigen Kandidaten, mit einem Durchschnittsplus von 4,2 Prozent. Die Spanne reichte historisch von einem starken Minus von 15,6 Prozent bis hin zu einem Plus von 22,0 Prozent, wobei der letzte Berichtstag ein Plus von 17,0 Prozent verzeichnete.

American International Group (AIG) lag beim Gewinn in sieben von acht Quartalen über den Erwartungen, während der Umsatz in drei von acht Fällen die Schätzungen verfehlte. Die Kursreaktion am Folgetag fiel im Durchschnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent eher gering aus, wobei der letzte Berichtstag ein Minus von 1,5 Prozent verzeichnete. Die historische Bandbreite lag zwischen minus 5,4 Prozent und plus 5,3 Prozent.

Amgen übertraf die Umsatzerwartungen in allen acht Quartalen und die Gewinnerwartungen in sieben von acht Fällen. Die Kursreaktion am Folgetag lag im Durchschnitt bei einem Plus von 2,2 Prozent, wobei der letzte Berichtstag ein Plus von 4,6 Prozent verzeichnete. Die Spanne reichte dabei von minus 5,1 Prozent bis hin zu plus 8,2 Prozent.

Advertisement

Block zeigte sich als schwächerer Performer, da das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn nur in zwei von acht Quartalen über den Erwartungen lag. Folglich fiel die Kursreaktion am Folgetag historisch negativ aus, mit einem Durchschnitt von minus 4,2 Prozent. Die Volatilität war hoch, mit Spannen von minus 20,4 Prozent bis hin zu plus 16,8 Prozent.

Booking Holdings übertraf die Umsatzerwartungen in allen acht Quartalen und die Gewinnerwartungen in sieben von acht Fällen. Die Kursreaktion am Folgetag fiel mit einem durchschnittlichen Plus von 0,3 Prozent eher moderat aus, wobei der letzte Berichtstag ein Plus von 0,8 Prozent verzeichnete. Die historische Spanne reichte von minus 6,1 Prozent bis hin zu plus 4,8 Prozent.

Weitere Earnings und Marktprognosen

Nach dem US-Börsenschluss folgen weitere wichtige Konzerne mit ihren Quartalsberichten, darunter AMD, AIG, Amgen, Arista Networks, Block und Booking Holdings. Diese Unternehmen werden die Aufmerksamkeit der Märkte weiter aufrechterhalten und möglicherweise neue Impulse für die Richtung der Märkte setzen.

Analysten erwarten für AMD einen Umsatz von 13,10 Milliarden US-Dollar, was die hohe Relevanz dieses Berichts für die Technologiebranche unterstreicht. Die Veröffentlichungen dieser Unternehmen bieten Investoren wertvolle Einblicke in die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Leistungsfähigkeit der einzelnen Sektoren.