Quartalszahlen im Überblick: Shelly, Henkel und Jungheinrich passen Prognosen an

Quartalszahlen im Überblick: Shelly bestätigt seine Jahresprognose, Henkel wird optimistischer und Jungheinrich kürzt seine Ziele bis 2030. Vodafone Deutschland verliert Umsatz.

Mehrere Konzerne aus Deutschland, der Schweiz und Bulgarien haben am Dienstag ihre aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Smart-Home-Firma Shelly Group aus Sofia bestätigte nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Quartal ihre Jahresprognose. Der Konsumgüterkonzern Henkel aus Düsseldorf sieht gute Chancen, das obere Ende seiner Umsatzprognose zu erreichen, während der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich aus Hamburg seine Ziele für 2030 zurücknehmen musste.

Auch der Sportschuhhersteller On aus der Schweiz und der Mobilfunkanbieter Vodafone Deutschland meldeten am selben Tag Zahlen. Die Bandbreite der Ergebnisse reicht von deutlichen Zuwächsen bis zu rückläufigen Umsätzen und Stellenstreichungen. Die folgenden Abschnitte ordnen die Angaben der einzelnen Unternehmen ein.

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Shelly Group und On melden kräftiges Umsatzwachstum

Die Shelly Group verzeichnete in den ersten neun Monaten einen Umsatzanstieg um knapp 30 Prozent auf 112,8 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um gut ein Viertel auf 27,5 Millionen Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen mit Sitz im bulgarischen Sofia mitteilte.

Das Wachstum habe sich im dritten Quartal beschleunigt. Shelly führte dies unter anderem auf den Ausbau seiner Vertriebskanäle und seines Netzwerks an Installateuren zurück. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Umsatz zwischen 195 und 205 Millionen Euro und einem EBIT zwischen 47 und 52 Millionen Euro.

Der Sportschuhhersteller On hat im dritten Quartal ebenfalls die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg von Juli bis September auf 931,4 Millionen Schweizer Franken und lag damit über den von Analysten laut LSEG-Daten erwarteten 929,3 Millionen Franken.

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On erwartet für 2026 nun eine Bruttogewinnmarge von rund 67,5 Prozent, oder etwa 66 Prozent ohne US-Zollerstattungen. Zuvor hatte die Prognose bei mindestens 65 Prozent gelegen. Neue Produkteinführungen und Kooperationen mit Prominenten trieben laut dem Unternehmen die Nachfrage nach den Premium-Schuh- und Bekleidungskollektionen an.

Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer ist an On beteiligt. Der französische Fußballer Kylian Mbappé ist seit September Werbepartner des Unternehmens. Mbappé sorgte allerdings vergangenen Monat mit Äußerungen über den verstorbenen chinesischen Staatschef Mao Zedong für Kritik, was die Aktien von On belastet hatte.

Henkel hofft auf oberes Ende der Umsatzprognose

Der Konsumgüterkonzern Henkel erwartet nach einem guten Start ins Schlussquartal, das obere Ende seiner Umsatzprognose zu erreichen. Vorstandschef Carsten Knobel sprach am Dienstag im Gespräch mit Analysten von einer sehr guten Chance, sofern die Entwicklung anhält.

Knobel erklärte, beide Unternehmensbereiche hätten sich gut entwickelt. Auch im kommenden Jahr rechnet Henkel mit Wachstum. Die Düsseldorfer hatten ihre Umsatzprognose erst Ende Oktober angehoben und peilen für 2026 nun ein organisches Umsatzplus zwischen 3,0 und 4,0 Prozent an.

Zuvor hatte Henkel eine Spanne von 1,5 bis 3,5 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte Umsatzrendite soll nach den Angaben bei rund 15 Prozent liegen. Damit präzisiert Henkel die bisherige Spanne von 14,5 bis 16,0 Prozent.

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Jungheinrich hat dagegen seine Ambitionen zurückgeschraubt. Das Unternehmen aus Hamburg nahm die erst im vergangenen Jahr gesetzten Umsatz- und Ertragsziele am Dienstag zurück. Bis 2030 soll der Umsatz nur auf sieben bis acht Milliarden Euro steigen, die Ebit-Marge soll zwischen acht und neun Prozent liegen.

Jungheinrich und Vodafone kämpfen mit Kosten und Kundenschwund

Bisher hatte Jungheinrich zehn Milliarden Euro Umsatz bei einer Ebit-Marge von zehn Prozent angestrebt. Für das laufende Jahr hatte das Unternehmen die Ziele bereits im Juli zurückgenommen. Seither werden ein Auftragseingang von 5,5 bis 6,1 Milliarden Euro und ein Umsatz von 5,3 bis 5,9 Milliarden Euro erwartet.

Nach neun Monaten steht bei Jungheinrich ein Auftragseingang von 4,23 Milliarden Euro zu Buche, sechs Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Ebit verbesserte sich auf 241,8 Millionen Euro nach 160,3 Millionen Euro, die Ebit-Marge lag bei 5,9 Prozent nach 4,0 Prozent.

Vodafone Deutschland steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr nur um 0,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EbitdaAL) sank um 3,2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, unter anderem wegen höherer Energie-, Gebäude- und Technikkosten. Das gesamte Umsatzplus stammt aus dem ersten Quartal, im zweiten Quartal gab es ein Minus.

Bis März 2029 sollen bei Vodafone Deutschland rund 2.300 der etwa 12.000 Stellen wegfallen, also fast jede fünfte. Im Mobilfunk gab es nach einem Verlust von 85.000 Vertragskunden im ersten Quartal im zweiten Quartal 10.000 neue Kunden, sodass der Bestand auf 28,7 Millionen stieg. Der Umsatz in dieser Sparte sank dennoch, weil die Preise im Schnitt niedriger waren.

Im Festnetz verlor Vodafone Deutschland in den beiden letzten Quartalen jeweils rund 100.000 Breitbandkunden, sodass deren Zahl auf 9,7 Millionen fiel. Als Grund nennt die Quelle, dass viele Kunden zu Glasfaser anderer Anbieter wechseln.