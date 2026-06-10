Quarterback-Situation in der NFL: Wer sind die Starter und Backups bei den 32 Teams?

Die Quarterback-Position ist entscheidend für den Erfolg eines NFL-Teams. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Verträge und Rollenverteilungen der Spielmacher in der Liga.

Die Quarterback -Position ist die Schlüsselfigur in jedem NFL -Team. Welche Spieler stehen aktuell bei den 32 Franchises unter Vertrag ? Wer ist Starter , wer ist Backup ? Zwar kann ein guter Spielmacher allein nicht jede gravierende Schwäche im Kader kompensieren.

Aber mit einem schlechten Quarterback ist Erfolg nahezu unmöglich. Welche Spieler stehen unter Vertrag? Wer ist Starter, für wen bleibt vorerst nur die Backup-Rolle? (Stand: 10.

Juni 2026)Eine Entscheidung kündigte er für den Zeitraum kurz vor Saisonbeginn an. Zu ihren Leistungen in der Saisonvorbereitung sagte er: 'Beide haben gut genug gespielt, um für den Platz des Starters zu kämpfen.

' Laut 'ESPN' hat Sanders am ersten Tag des verpflichtenden Minicamps mit den Startern der Offense im Elf gegen Elf gespielt. Watson verteilte derweil die Bälle bei den Backups. Cardinals-Quarterback Jacoby Brissett will einen neuen Vertrag und hat das freiwillige Training in der Offseason geschwänzt. Er plant aber offenbar, diese Woche zum verpflichtenden Minicamp zu erscheinen.

Laut 'ESPN' ist jedoch noch unklar, in welchem Umfang er dabei auf dem Spielfeld trainieren wird. Sollte Brissett das obligatorische Camp schwänzen, könnten die Cardinals ihn mit einer Geldstrafe von 107.911 Dollar belegen. In der vergangenen Saisonpause unterzeichnete Brissett einen Zweijahresvertrag über 12,5 Millionen Dollar. In seinem zweiten Vertragsjahr stehen ihm 4,9 Millionen Dollar zu, wovon 1,5 Millionen Dollar garantiert sind.

Backup: Kenny Pickett, Will Grier, Haynes KingBackups: Nick Mullens, Carter Bradley, Joey AguilarBackups: Jake Browning, Connor Bazelak, Jalon DanielsBackups: Marcus Mariota, Athan Kaliakmanis, Sam Hartma





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