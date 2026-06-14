Quattro-2000-Wp-Balkonkraftwerk-Bundle mit Anker Solix Solarbank 4 Pro zum exklusiven Einstiegspreis

Kleines Kraftwerk bietet in Zusammenarbeit mit EXPRESS.de ein Bundle-Angebot vor, das sich wirklich sehen lassen kann. Das Express-Deal-Bundle enthält die brandneue Anker Solix Solarbank 4 Pro und das komplette Quattro-XL-Set mit vier Hochleistungsmodulen, dem gratis Smart Meter Gen 2 und den MC4-Kabeln für den Gesamtpreis von nur 1.799 €. Die Basis-Kapazität von 5.024 Wh (LiFePO4, 100 % Entladetiefe) ist bereits im Bundle enthalten.

Der meistdiskutierte Solarspeicher der letzten Monate ist offiziell im Verkauf gestartet. Kleines Kraftwerk , eine der ersten Adressen für Balkonkraftwerk e und Photovoltaik lösungen in Deutschland, bietet zum Produkt-Launch in Zusammenarbeit mit EXPRESS.de ein Bundle-Angebot vor, das sich wirklich sehen lassen kann.

Das Express-Deal-Bundle trägt den Namen "Quattro-2000-Wp-Balkonkraftwerk-Bundle" und enthält die brandneue Anker Solix Solarbank 4 Pro. Das Bundle ist jetzt für alle EXPRESS.de-Leser*innen zu echten Mega-Konditionen erhältlich. Der Launch-Aktionspreis für den Speicher allein beträgt bereits 1.499 € statt der UVP von 1.999 €. Im Bundle bekommst du das komplette Quattro-XL-Set mit vier Hochleistungsmodulen, dem gratis Smart Meter Gen 2 und den MC4-Kabeln für den Gesamtpreis von nur 1.799 €.

Die Basis-Kapazität von 5.024 Wh (LiFePO4, 100 % Entladetiefe) ist bereits im Bundle enthalten. Wer mehr will, kann das System modular mit bis zu fünf BP5000-Erweiterungsakku erweitern - auf bis zu 30,1 kWh Gesamtkapazität. Direkt auf der Produktseite bei Kleines Kraftwerk wählbar





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