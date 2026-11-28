20 weihnachtlich geschmückte Innenhöfe erwarten die Besucher der historischen Welterbestadt. An den Adventswochenenden bleiben die Altstadtgassen weitgehend gesperrt für den Autoverkehr.

20 weihnachtlich geschmückte Innenhöfe erwarten die Besucher der historischen Welterbestadt. An den Adventswochenenden bleiben die Altstadtgassen weitgehend gesperrt für den Autoverkehr. Quedlinburg - In Quedlinburg startet am Samstag der bei Besuchern beliebte "Advent in den Höfen". 60 Händler bieten an den ersten drei Adventswochenenden ihre Waren in den historischen Innenhöfen in Quedlinburg s Altstadt an, teilt die Stadt mit.

Insgesamt werden 20 historische Innenhöfe weihnachtlich geschmückt. Parallel dazu laufen der bereits eröffnete Quedlinburger Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz sowie der Wintermarkt am Mathildenbrunnen. Jedes Jahr kommen rund 160.000 Besucher aus ganz Deutschland in der Adventszeit in die Welterbestadt, heißt es weiter. Die Weihnachtsmärkte seien eine der bedeutendsten Veranstaltungen für Wirtschaft und Tourismus in der Harzregion.

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Während der Weihnachtsmärkte kommt es demnach es zu Verkehrseinschränkungen. Zudem sei während des "Advent in den Höfen" ein Befahren der historischen Innenstadt nicht möglich. Zahlreiche Zufahrten sind demnach von 9 bis 22.30 Uhr gesperrt. Besuchern wird grundsätzlich geraten, Bus und Bahn zu nutzen.