Queere Influencerin verliert Instagram-Konto: Meta gerichtet zensuristische Klage

Meta wird von der NGO Repro Uncensored wegen diskriminierender Zensur auf Instagram verklagt, nachdem die queere Influencerin Marie-Joan Schmidt ihr Konto mit über 800.000 Followern verloren hat.

Die queere Influencerin Marie-Joan Schmidt verlor im April 2024 ihr Instagram-Konto, das zuvor über 800.000 Follower*innen zählte. Das Platzen ließ die LGBTQ+-Community wutentbrannt zurück und rüttelte an der digitalen Diskussionskultur. Gleichzeitig verschwand auch das wiederbelebte Schwule Zine Butt Magazine sowie das Konto der Pornopionierin Erika Lust, was die Frage nach moderationsrechtlichen Standards bei Meta verstärkt hat.

Zensurwellen bei Meta eskalieren

Die NGO Repro Uncensored, gegründet von Martha Dimitratou, berichtet über einen Anstieg zensurvierender Maßnahmen auf Metas Plattformen. In den vergangenen Monaten wurden mehr als 500 Fälle registriert, doppelt so viele wie in 2025. Dimitratou kündigte an, dass die Abstände zwischen Zensurwellen abnehmen und besonders queere sowie progressive Konten stark betroffen seien.

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Juristischer Schritt gegen Meta in den Niederlanden

Repro Uncensored hat nun Vorwürfe gegen Meta im Land der Niederlande eingereicht. Die Organisatorin hebt die fehlende Transparenz und die angeblich diskriminierende Content-Moderation hervor. Laut dem Digital Services Act der EU darf Meta keine diskriminierenden Maßnahmen ergreifen und muss Sperrungen konkret begründen - jedoch gebe es kaum Einzelfälle, die diese Vorgabe erfüllen. Weiterhin dauert die Bearbeitung von Einsprüchen gegen Sperrungen immer länger, worauf Dimitratou hinweist: "Wir warten teilweise monatelang, bis Konten wiederhergestellt werden."

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Auswirkungen auf queere Veranstalter*innen und Zukunftsaussichten

Für queere Veranstalter*innen, die ihre Partys hauptsächlich über Instagram bewerben, stellen solche Sperrungen ernsthafte wirtschaftliche Folgen dar. Die NGO Repro Uncensored unterstützt Betroffene dabei, ihre Konten zurückzugewinnen, arbeitet aber noch darüber nach, den Prozess für die Betroffenen rascher und nachvollziehbarer zu gestalten. Meta bestreitet die Vorwürfe in einer Stellungnahme und betont, dass für alle Nutzer weltweit dieselben Community‑Standards gelten. Moderationsentscheidungen seien deshalb nicht auf Grundlage der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe getroffen worden. Metas Sprecher verweist zudem auf das Einspruchsrecht der Nutzer, das bei Sperrungen einberechnet werden soll.

Weitere internationale Auswirkungen der Zensur

Die Bedenken erstrecken sich inzwischen über die queere Community hinaus. In Brasilien wurden vor der Präsidentschaftswahl progressive Konten eingeschränkt, in Albanien erfolgten Einschränkungen von Konten von Journalist*innen und Politiker*innen im Zusammenhang mit der Flamingo-Revolution. Dimitratou betont, dass marginalisierte Gruppen immer frühzeitig gezeigt haben, wie der Einfluss der US-amerikanischen Big-Tech-Konzerne die Demokratie beeinträchtigen kann. Der laufende Rechtsstreit ist damit ein kritischer Prüfstein, ob Meta und ähnliche Konzerne ihre Verantwortung gegenüber benachteiligten Gruppen akzeptieren und einhalten.