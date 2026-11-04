Queerer Weihnachtsmarkt in Berlin zieht um: Neue Christmas Avenue am Moritzplatz

Der queere Weihnachtsmarkt startet am 7. November als LGBTQIA* Winterdays und wechselt ab dem 23. November seinen Standort zum Moritzplatz. Mehr Details zu Öffnungszeiten, Programm und Eintritt.

Der renommierte queere Weihnachtsmarkt in Berlin hat eine neue, attraktivere Location gefunden. In Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), der Feuerwehr Berlin und der Polizei wurde eine Ausweichfläche etabliert. Der Marktplatz befindet sich nun direkt neben dem historischen U-Bahnhofsgebäude an der Motzstraße. Dort entsteht im Herzen des Regenbogenkiez ein neues Zuhause für die Feierlichkeiten. Die Organisatoren betonen, dass die ausgewählte Fläche größer ausfällt als in den vorangegangenen Jahren.

Startdatum und offizielle Namensänderung

Die Veranstaltung startet am Samstag, den 7. November 2024, offiziell unter dem Namen "LGBTQIA* Winterdays". Auf der Freifläche, die sich gegenüber des Metropol-Theaters und der Motzstraße erstreckt, sind sieben Wochen lang Glühwein, Geschenke und glitzernde Elemente zu erwarten. Ab dem 23. November 2024 ändert sich der offizielle Name der Veranstaltung dann in "Christmas Avenue". Dieser Wechsel markiert den Übergang zur klassischen Weihnachtszeit. Der Markt ist bis zum 22. Dezember 2024 für Besucher geöffnet.

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Öffnungszeiten und Schließungstage

Für die Besucher ergeben sich spezifische Öffnungszeiten, die an den Wochentagen variieren. Montags bis donnerstags öffnet der Markt um 16 Uhr und schließt um 22 Uhr. An den Wochenenden sowie freitags gelten längere Öffnungszeiten; dann öffnet der Markt bereits um 15 Uhr und bleibt bis 22 Uhr für Gäste offen. Zwei Tage im November bleiben aus respektvollen Gründen geschlossen. Am 15. November, dem Volkstrauertag, und am 22. November, dem Totensonntag, findet kein Marktbetrieb statt.

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Eintrittsregelung und künstlerisches Angebot

Der queere Weihnachtsmarkt versteht sich als Treffpunkt für queere Kultur, Begegnungen und winterliche Momente. Ziel ist es, die dunkle Jahreszeit etwas heller und farbenfroher zu gestalten. Die Betreiber versprechen eines der buntesten Weihnachtsmarkterlebnisse Berlins. Neben traditionellen Speisen wie Glühwein und Bratwurst wird dort auch queeres Kunsthandwerk und Accessoires verkauft. Da einige der angebotenen Produkte freizügiger sind, gilt eine altersbedingte Einschränkung. Der Eintritt ist erst ab 16 Jahren gestattet. Mit von der Partie sind zudem queere Vereine und Initiativen, die in einer eigenen Vereinshütte ihre Arbeit präsentieren.

Bühnenprogramm und kulturelle Events

Unterstützt wird das Marktgeschehen durch ein umfangreiches Bühnenprogramm. Dragshows, Schrottwichteln, Bingo, Karaoke, Live-Musik und DJs wechseln sich Abend für Abend ab. Die Auftritte beginnen in der Regel um 19 Uhr. Am 24. November bis zum 15. Dezember steht dienstags ein Drag-Bingo mit Margot Schlönzke auf dem Programm. Mittwochs sorgt die "SchlagerAvenue" für musikalische Stimmung. dabei treten Künstler wie Amy Strong und Fixie Fate auf. Donnerstags liefern die "Avenue Divas" Glanz und Unterhaltung. Freitags können die Gäste selbst ins Mikrofon greifen. Das Karaoke mit Destiny Drescher und Mae Drescher lädt zum Mitsingen ein.