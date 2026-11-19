Der französische Biathlon-Eliteathlet Quentin Fillon Maillet谈t über die Herausforderungen von Elternschaft und Sport. Nach der Geburt seiner Tochter Leana hat sich seine Mentalität im Leistungssport nachhaltig gewandelt.

Der französische Biathlon -Spitzenathlet Quentin Fillon Maillet hat seine Prioritäten im Hochleistungssport deutlich verschoben. Seit der Geburt seiner Tochter Leana am 5. August steht für den 34-jährigen Sportler die Familie im Vordergrund, ohne dass er seine sportliche Karriere beendet. Fillon Maillet, der zu den erfolgreichsten Biathleten der vergangenen Jahre zählt, beschreibt die Balance zwischen Elternschaft und Wettkampfsport als eine komplexe, aber positiv verlaufende Lebensphase.

Olympia-Erfolge und sportlicher Hintergrund

Quentin Fillon Maillet blickt auf eine herausragende Laufbahn mit zehn olympischen Medaillen zurück. Seine zahlreichen Erfolge in der Weltspitze haben ihn zu einer etablierten Größe im internationalen Biathlon gemacht. Trotz dieser beeindruckenden Statistik und der Tatsache, dass er im Biathlon fast alles erreicht hat, zeigt er sich nun entspannter. Er denkt aktuell nicht an ein Karriereende, betrachtet den Spitzensport aber mit einer deutlich gelasseneren Einstellung als in früheren Jahren.

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Elternschaft als Motivation und Herausforderung

Am 5. August wurden Quentin Fillon Maillet und seine Partnerin Lydie Marguin Eltern einer Tochter. Seit diesem Ereignis muss der Biathlon-Star den Alltag mit der kleinen Leana und den Anforderungen des Wettkampfsports in Einklang bringen. Im Interview mit dem Nordic Magazine erklärte er, dass die Vereinbarkeit von Elternschaft und Sport eine ziemlich komplexe Phase darstelle. Aus rein sportlicher Sicht empfand er die Geburt eines Kindes sogar zunächst als kontraproduktiv für die eigene Leistungsfähigkeit.

Positive Bilanz trotz erwarteter Schwierigkeiten

Dennoch fällt die erste Bilanz von Quentin Fillon Maillet nach seiner Zeit als Vater positiv aus. Er gab zu, eigentlich erwartet zu haben, dass die Situation schwieriger sein würde, als sie es aktuell darstellt. Seine Tochter Leana fungiert für ihn vielmehr als zusätzliche Motivation. Obwohl die kleine Tochter noch viel zu jung ist, um zu begreifen, womit der Vater seinen Lebensunterhalt bestreitet, trainiert Quentin Fillon Maillet primär für sie.

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Veränderter Blick auf Wettkämpfe und Niederlagen

Gleichzeitig hat sich der Blick des Franzosen auf sportliche Erfolge und Misserfolge grundlegend gewandelt. Er nimmt Niederlagen im Biathlon nicht mehr als persönliches Drama wahr, das sein ganzes Leben überschattet. Ob sein Sportlauf gut verläuft oder nicht, bezeichnet er nicht mehr als Katastrophe. Seine Rennen betrachtet er mittlerweile eher als Bonus, während der Erfolgsdruck in seinem Leben eine kleinere Rolle spielt. Die Familie ist für ihn wichtiger geworden als die reine Medaillenjagd.

Vorbild Johannes Thingnes Bö und Zukunft

Als Vorbild für seine neue Gelassenheit nennt Quentin Fillon Maillet seinen ehemaligen norwegischen Konkurrenten Johannes Thingnes Bö. Der norwegische Biathlet habe nach Wettkämpfen stets eine bemerkenswerte Ruhe ausgestrahlt, was ihn stark inspiriert hat. Er liebt den Biathlonsport zu sehr, um aufzuhören, und schätzt seine Partnerin Lydie Marguin zu sehr, als dass er riskieren wollte, sie zu verlieren, weil er den nächsten Schritt im Familienleben nicht gegangen wäre. Ein baldiges Karriereende steht für ihn zwar nicht zur Debatte, doch diese veränderten Prioritäten könnten später die Entscheidung über seine sportliche Zukunft mitbestimmen.