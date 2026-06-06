Quentin Tarantino erklärt "Der weiße Hai" zum größten Film aller Zeiten

Der Kultregisseur Quentin Tarantino lobt Steven Spielbergs "Der weiße Hai" als besten Unterhaltungsfilm, der je gedreht wurde, und hebt dessen bahnbrechenden Erfolg und anhaltenden Einfluss hervor.

Quentin Tarantino , der als leidenschaftlicher Filmliebhaber bekannt ist und oft über seine Lieblingsfilme spricht, hat kürzlich verraten, welchen Film er für den größten aller Zeiten hält.

Der 78-jährige Kultregisseur, der selbst für eine Reihe von Werken verantwortlich ist, die heute als Klassiker gelten, äußerte sich begeistert über Steven Spielbergs "Der weiße Hai". Laut Tarantino sei dieser Film der beste Unterhaltungsfilm, der je gemacht wurde, auch wenn er vielleicht nicht der beste künstlerische Film sei. Er betont, dass man einen Unterhaltungsfilm nicht besser machen könne als "Der weiße Hai" und dass dieser zeige, wie schlecht die meisten Filme zuvor getimed waren.

"Der weiße Hai" ist zweifellos ein Horror-Klassiker, aber sein Einfluss geht weit über das Genre hinaus. Der Film war ein bahnbrechender Erfolg an den Kinokassen und gilt als erster wahre Blockbuster, der über 100 Millionen US-Dollar einspielte. Dieser Meilenstein veränderte die Filmindustrie nachhaltig und etablierte neue Maßstäbe für kommerziellen Erfolg.

Darüber hinaus wurde der Film von Fans und Kritikern gleichermaßen geschätzt und hat einen bleibenden Kultstatus erworben. Seine Popularität führte dazu, dass er in unzähligen anderen Werken - von Filmen und Serien über Videospiele bis hin zu Büchern - auf vielfältige Weise referenziert und parodiert wurde. Tarantinos Lob unterstreicht die anhaltende Bedeutung von "Der weiße Hai" nicht nur als unterhaltsames Werk, sondern auch als Meilenstein der Filmgeschichte.

Der Film vereint Spannung, innovative Technik und eine einfache, aber effektive Geschichte, die bis heute nachhallt. Während andere Filme möglicherweise als künstlerisch anspruchsvoller gelten, bleibt "Der weiße Hai" in Tarantinos Augen unübertroffen in seiner Fähigkeit, ein breites Publikum zu fesseln und zu begeistern. Diese Perspektive zeigt, wie sehr der Film das Konzept des modernen Blockbusters geprägt hat und warum er auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung noch als Maßstab für unterhaltsames Kino gilt





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Quentin Tarantino Der Weiße Hai Steven Spielberg Blockbuster Filmklassiker Horrorfilm Filmgeschichte Unterhaltungsfilm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Geschmacklose Wurstfabrik“: Quentin Tarantino lästert über HollywoodAm aktuellen Hollywood-Kino findet Star-Regisseur Quentin Tarantino offenbar so gar keinen Gefallen. Über den Zustand der Traumfabrik hat der Oscarpreisträger jetzt mit deutlichen Worten abgelästert.

Read more »

Mette-Marit auf der Liste für eine Spenderlunge, Sohn Marius beantragt HaftentlassungDie norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht seit dem heutigen Freitag auf der Liste für eine Spenderlunge. Der Zustand der Kronprinzessin hat sich drastisch verschlechtert. Marius, der Sohn der Kronprinzessin, beantragt Haftentlassung, um seiner Mutter beistehen zu können. Der Vergewaltigungs-Prozess gegen Marius war im März zu Ende gegangen. Schon seit Beginn der Verhandlung Anfang Februar sitzt Høiby in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft in Oslo fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft für ihn. Eine Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby während des Prozesses im März. Am 15. Juni soll sich mit der Urteilsverkündung sein weiteres Schicksal entscheiden. Der norwegische Königshof gab am heutigen Freitag bekannt: Mette-Marit ist auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen. Wie der Lungenspezialist Are Holm sagte, ist der Krankheitsverlauf der 52-Jährigen ernst: Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen. Wie lange es dauern kann, bis eine passende Spenderlunge gefunden ist, ist bislang nicht bekannt. Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich in den letzten Monaten immer weiter verschlechtert. Das Prozedere der Warteliste für Spenderlungen in Norwegen: Wenn eine Lunge zur Verfügung steht, wird der Patient von der Liste ausgewählt, der am besten passt. In Norwegen stehen im Durchschnitt fünf Personen auf der Liste, aktuell sind es acht Personen. Um überhaupt auf die Liste zu kommen, muss die aktuelle Lebenserwartung auf ein Jahr gesunken sein!

Read more »

Der erste reine Damenthron: Westbevern-Dorf ist fest in der Hand der DamenIm Schützenverein in Westbevern gibt es dieses Jahr eine Premiere: Neben einer Schützenkönigin ist auch der ganze Thron weiblich!

Read more »

– So sieht der Nachfolger zu einem der gruseligsten Spiele der letzten 15 Jahre ausZum Summer Game Fest 2026 bringt Creative Assembly und Sega einen neuen Blick auf Alien: Isolation 2 mit.

Read more »