Quentin Tarantino Film-Ranking: Der schlechteste und beste Film des Regisseurs
Ein Überblick und Ranking über Quentin Tarantinos bisherige Spielfilme, vom umstrittenen Werk Death Proof bis zu seinen Meisternwerken, anlässlich der RTL-Wiederholung von Kill Bill Vol. 1 am 28. November.
Je nachdem ob man die beiden „ Kill Bill “-Teile als einen - wie Quentin Tarantino selbst - oder zwei Filme betrachtet, hat der Kultregisseur bislang neun oder zehn Filme gedreht.
Den ersten Teil von „Kill Bill“ wiederholt RTL am Samstag, 28. November, ab 23.00 Uhr Von „Reservoir Dogs“ über „The Hateful Eight“ bis „Once Upon a Time in Hollywood“: Neun Spielfilme hat Quentin Tarantino bislang gedreht - wir präsentieren ein Ranking seiner Werke. Tarantinos schlechtester Film: „Death Proof“ ist schlichtes Entertainment - und Trash im besten Sinne.
Je nachdem ob man die beiden „Kill Bill“-Teile als einen - wie Quentin Tarantino selbst - oder zwei Filme betrachtet, hat der Kultregisseur bislang neun oder zehn Filme gedreht. Den ersten Teil von „Kill Bill“ wiederholt RTL nun am Samstag, 28. November, ab 23.00 Uhr: Doch welche der beiden „Volumes“ ist besser? Welches ist sein wichtigster Film?
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