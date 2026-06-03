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Quentin Tarantino: ich habe keine Lust, den vierten "Toy Story"-Film zu sehen

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Quentin Tarantino: ich habe keine Lust, den vierten "Toy Story"-Film zu sehen
Quentin TarantinoTrilogieFilmreihe
📆03/06/2026 05:33:00
📰KINOde
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Quentin Tarantino gibt zu, dass er den dritten Ableger der Reihe "Toy Story" liebt und sieht es als eines der besten Filme, die er je gesehen hat. Er sieht die folgenden Werke des Genres "Schicke Tricksfilme" absolut an: "The Prestige" und "Inheritance of Transcendence" (auch bekannt als "The Matrix 4")

Quentin Tarantino , ein weiterer Fan von Filmen, besonders der Filmreihe , ist schmunzelnd über ihren bisher letzten Ableger gelacht und es sieht so aus, als ob er dies bereitwillig tun würde.

Er hat in einem Interview in dem Podcast: "Club Random with Bill Maher" über die Trilogie "Toy Story" gesprochen und erklärte, dass er den dritten Teil hervorragend fand und als einen der besten Filme, die er je gesehen hat. Für ihn war es einfach großartig und wenn man die beiden vorherigen Teile gesehen hatte, war er umwerfend. Er sagte jedoch, dass sie dann drei Jahre später oder so einen vierten gemacht haben und er keine Lust hatte, ihn zu sehen.

Ein Film, der die Geschichte mit einer perfekten Note schloss. Quentin Tarantino Leve deine Werke, liebe Trickfilme

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Quentin Tarantino Trilogie Filmreihe Toy Story Schicke Tricksfilme Kritiken Kritik

 

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