Der Regisseur Quentin Tarantino kritisiert die heutige Hollywood-Szene und beschreibt die Filme der letzten sechs Jahre als schwach. Er lobt jedoch einen neuen Film, einen Cop-Thriller von Joe Carnahan.

Quentin Tarantino kritisiert die heutige Hollywood -Szene, in der es ihm schwer falle, neue Filme unvoreingenommen zu schauen. Er beschreibt die Filme der letzten sechs Jahre als schwach und vergleicht sie mit den 80er und 30er Jahren.

Der Regisseur ist jedoch von einem neuen Film, einem Cop-Thriller von Joe Carnahan, überzeugt. Er lobt die Regie, Besetzung und Bildgestaltung des Films und bezeichnet das Drehbuch als sensationell. Tarantino arbeitet derzeit an einem Theaterstück, das 2027 im Londoner West End uraufgeführt werden soll. Der Regisseur hat noch nicht bekannt gegeben, welcher Film sein zehnter und letzter werden soll





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