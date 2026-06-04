Quentin Tarantino kritisiert Hollywood und lobt 'The Informer'

Der bekannte Filmemacher Quentin Tarantino hat in einem Essay seine Unzufriedenheit mit der aktuellen Filmlandschaft geäußert. Er hat jedoch einen Film hervorgehoben, der ihn beeindruckt hat: 'The Informer', der auf Netflix zu sehen ist.

Quentin Tarantino hat in einem Essay für das Magazin Sight & Sound seine Unzufriedenheit mit der aktuellen Filmlandschaft geäußert. Der Oscarpreisträger hat Schwierigkeiten, neue Filme unvoreingenommen zu sehen, da er oft Fehler, Unplausibilitäten, Anbiederung ans Publikum und Fehlbesetzungen bemerkt.

Er empfindet sogar Verachtung gegenüber dem Konzept, was ein Film heute sein sollte. Im Vergleich zu den Filmen der letzten sechs Jahre scheinen die 80er wie die 30er Jahre auszusehen. Tarantino hat jedoch einen Film hervorgehoben, der ihn beeindruckt hat: 'The Informer', ein Crime-Thriller von Joe Carnahan, der im Januar bei Netflix gestartet ist. Der Film folgt zwei Polizisten des Miami-Dade Police Department, die auf Korruption in den eigenen Reihen stoßen, verbunden mit 20 Millionen US-Dollar an Kartellgeld.

Tarantino lobt den Film für seine aufregende Prämisse und das Zusammenspiel aus Regie, Besetzung und Bildgestaltung. Das Herzstück des Films sei jedoch das Drehbuch von Joe Carnahan und Michael McGrale, das Tarantino als 'sensationell' bezeichnet. Abseits des Kinos arbeitet Tarantino derzeit an einem Theaterstück namens 'The Popinjay Cavalier', das 2027 im Londoner West End uraufgeführt werden soll. Es handelt sich um eine Mantel-und-Degen-Komödie, die im Europa der 30er Jahre spielt.

Tarantino hat noch nicht bekannt gegeben, welchen Film er als seinen zehnten und letzten machen wird





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