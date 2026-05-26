Quentin Tarantino und Brad Pitt: Streit auf dem Set von"Once Upon a Time... in Hollywood"

Quentin Tarantino und Brad Pitt arbeiteten nicht das erste Mal zusammen. Doch am Set von"Once Upon a Time... in Hollywood" kam es zu Meinungsverschiedenheiten. Bruce Dern berichtet von einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Stars.

Für"Once Upon A Time... in Hollywood" versammelte Quentin Tarantino die Star-Elite Hollywoods. Mit dabei: Brad Pitt . Doch mit dem lief am Set keineswegs alles glatt, wie jetzt herauskam.

Quentin Tarantino und Brad Pitt arbeiteten für"Once Upon a Time... in Hollywood" nicht das erste Mal zusammen. Das bedeutet allerdings nicht, dass es nicht trotzdem zu Reibereien kommen kann. Co-Star Bruce Dern sprach nun in einem Interview für seinen neuen Dokumentarfilm"Dernsie" über eine Meinungsverschiedenheit am Set von"Once Upon a Time... in Hollywood", die verbal vor der ganzen Crew ausgetragen wurde. Und anscheinend ging es während der Dreharbeiten nicht so friedlich zu, wie man es vielleicht vorstellen würde.

Die Meinungsverschiedenheit zwischen Tarantino und Brad Pitt ergab sich, als Pitt über Tarantinos Kopf hinweg entschied, eine Szene zu cutten. Bruce Dern berichtet: "Als Brad Pitt mich in 'Once Upon a Time… in Hollywood' weckt, liege ich noch im Bett, stehe auf, bin etwas benommen und sage nur: 'Ich weiß gar nicht, was los ist.

' Ich sehe ihn an. schaltet die Kamera aus. Er hat die Kamera ausgeschaltet. Quentins Gesichtsausdruck – ich meine, er war unglaublich ernst – und er fragte: 'Brad, was hast du da gerade getan?

'" Quentin Tarantino gefiel es gar nicht, dass Brad Pitt sich angemaßt hatte, seinen Job zu erledigen. Laut Dern wurde der Filmemacher deshalb auch etwas ungehalten: Er sagte: 'Nie wieder in deinem Leben wirst du eine Kamera ausschalten, sonst bist du in diesem Geschäft tot. Das ist mein Revier. Benimm dich!

' Brad Pitt verteidigte das für Tarantino grenzüberschreitende Verhalten mit einer simplen Aussage, die Dern betraf: 'Naja, das, was er gesagt hat, stand so aber nicht im Skript. ' Anstatt auf Tarantinos Anweisungen zu warten oder auf die Konsequenzen des Dialog-Fehlers, nahm Pitt die Sache selbst in die Hand –Absetzung droht: ZDF landet massiven Quoten-Flop Trotz der Streitigkeiten wurde"Once Upon A Time... in Hollywood" zu einem Erfolg bei der Presse und an den Kinokassen.

Der Film wurde für zehn Oscars nominiert, einen davon gewann Brad Pitt für seine Rolle als Cliff Booth





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