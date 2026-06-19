Quentin Tarantinos Abrechnung mit 'Die Tribute von Panem'

Der Regisseur kritisiert die Parallelen zwischen 'Battle Royale' und 'Die Tribute von Panem'. Er glaubt, dass die Grundidee des Films nahezu identisch übernommen wurde.

Lange bevor Katniss Everdeen ums Überleben kämpfen musste, schickte ein japanischer Schocker Jugendliche in einen tödlichen Wettkampf. Für Regielegende Quentin Tarantino ist bis heute klar: Ohne ' Battle Royale ' hätte es 'Die Tribute von Panem' in dieser Form nie gegeben.

Schon bald können deutsche Fans den Kultfilm wieder streamen.

'Battle Royale' spielt in einem Japan, das von einer schweren Wirtschaftskrise erschüttert wird. Die Kluft zwischen den Generationen wächst, Schüler verweigern den Unterricht und stellen sich gegen Eltern sowie Lehrer. Als Reaktion beschließt der Staat ein brutales Programm: Jedes Jahr wird eine Schulklasse ausgewählt und auf eine abgelegene Insel gebracht. Dort beginnt ein gnadenloseres Spiel.

Innerhalb von drei Tagen sollen die Jugendlichen ihre Mitschüler töten, bis nur noch ein Teilnehmer übrig bleibt. Wer fliehen will oder sich den Regeln widersetzt, wird durch Sprengsätze in den Halsbändern bestraft. Geleitet wird das makabre Spektakel von Kitano. Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Premiere genießt 'Battle Royale' Kultstatus.

Der Film taucht regelmäßig in Bestenlisten auf und wurde zuletzt auch von Noch deutlicher fiel seine Meinung zu den 'Panem'-Romanen von Suzanne Collins aus. Der Regisseur erklärte, er könne nicht nachvollziehen, warum niemand die Autorin wegen der auffälligen Parallelen verklagt habe. Seiner Ansicht nach sei die Grundidee nahezu identisch übernommen worden. Tarantino kritisierte zudem, viele westliche Kritiker hätten das japanische Vorbild gar nicht gekannt und deshalb 'Panem' fälschlicherweise als besonders originell gefeiert.

Dabei verwies er auf den Roman von Koushun Takami, der die Vorlage für den Film lieferte. Regisseur Kinji Fukasaku, der 'Battle Royale' inszenierte, war zu Lebzeiten mit Tarantino befreundet. Für den Hollywood-Star ist die Sache deshalb eindeutig: Die späteren Erfolgsbücher hätten sich massiv beim japanischen Vorbild bedient. Doch die Diskussion um 'Battle Royale' beschränkt sich nicht auf mögliche Ähnlichkeiten zu 'Panem'.

Bereits bei seiner Veröffentlichung sorgte der Film für heftige Reaktionen. In Japan kritisierten Politiker und Pädagogen die drastische Darstellung der Gewalt. Daraus entwickelte sich eine breite Debatte über den Einfluss entsprechender Inhalte auf Jugendliche. Auch in Deutschland verlief die Geschichte turbulent.

Zunächst erschien lediglich eine um rund acht Minuten gekürzte Fassung. Trotzdem landete der Film auf dem Index und wurde später sogar beschlagnahmt. Insgesamt vergingen 17 Jahre, bis die Maßnahmen aufgehoben wurden und 'Battle Royale' wieder ungeschnitten vertrieben werden durfte. Derzeit ist der Kultfilm bei keinem deutschen Streaminganbieter im regulären Abo enthalten.

Zuschauer können ihn lediglich kaufen oder leihen. Wer anschließend noch mehr von der Reihe sehen möchte, kann auch 'Battle Royale 2' ansehen. Die Fortsetzung erscheint zwar nicht bei Moviecult, steht aber als Kauf- und Leihversion bereit





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