Quentin Tarantino enthüllt im neuen Buch die dramatische Casting-Geschichte um Mélanie Laurent in Inglourious Basterds und seine unerschütterliche Haltung bei Besetzungen.

Quentin Tarantino offenbart in seinem jüngsten Buch über die Entstehung des Films Inglourious Basterds ungewöhnliche Details hinter den Kulissen der Besetzung. Der renommierte Regisseur erklärte, dass er mit den Leistungen von Mélanie Laurent während einer entscheidenden Leseprobe äußerst unzufrieden war und sie daraufhin sofort entließ. Diese Situation sollte sich jedoch später komplett wenden, als Laurent die Chance auf einen zweiten Anlauf bekam und ihre Rolle als Shosanna Dreyfus 最终 gewann.

Ausschlaggebende Leseprobe führt zur Entlassung

Tarantino betonte in seinen Ausführungen, dass gemeinsame Drehbuchlesungen einen fundamentalen Platz in seiner gesamten Vorproduktion einnehmen. Er bezeichnete diese Momente als die wichtigsten Bausteine, da er dort zum ersten Mal ein klares Gefühl für den künftigen Film entwickeln konnte. Während dieser spezifischen Probe mit Mélanie Laurent war die Leistung der Schauspielerin jedoch so enttäuschend für ihn, dass er beschloss, die Zusammenarbeit sofort zu beenden und sie aus dem Projekt entließ.

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Kranke Schauspielerin nutzt zweite Chance

Kurz nach der Entlassung kontaktierte Mélanie Laurent den Regisseur persönlich, um sich für ihr Verhalten zu rechtfertigen. Sie führte aus, dass sie sich während der Leseprobe krank gefühlt habe und ihre Präsentation daher nicht ihrer tatsächlichen Fähigkeit entsprochen habe. Laurent bot Tarantino an, auf eigene Kosten zurückzukehren und ihm unter Beweis zu stellen, dass sie die Rolle der Shosanna Dreyfus würdig spielen könnte. Der Regisseur ging auf diesen Antrag ein, stellte jedoch eine strenge Bedingung: Laurent müsse mehrere Tage lang intensiv mit ihm proben, um ihre Eignung erneut zu demonstrieren.

Intensive Proben überzeugen den Regisseur

Durch diese intensiven Probentage konnte Mélanie Laurent Tarantino offensichtlich vollständig von ihrer Eignung überzeugen. Er gab ihr daraufhin die Rolle zurück, die sie ursprünglich verloren hatte. Trotz seiner in der Vergangenheit geäußerten harten Worte lobte Tarantino Laurent rückblickend als die perfekte Wahl für die Hauptfigur. Er betonte, dass sie seine Shosanna sei, und räumte ein, dass er sich an die damalige kritische Casting-Situation später kaum noch erinnerte, da das Endergebnis seine anfänglichen Zweifel vollständig ausräumte.

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Wechsel zu Maggie Cheung und Ausschnitt im Film

Neben den Schwierigkeiten mit Laurent traten weitere Probleme rund um deren Vertrag auf. Aufgrund dieser komplexen Umstände entschied sich Tarantino kurzfristig, die Rolle stattdessen mit der Schauspielerin Maggie Cheung zu besetzen. Ironischerweise schaffte es die Figur der Madame Ada Mimieux, die von Cheung verkörpert werden sollte, jedoch nicht in die finale Schnittfassung des Films. Tarantino entfernte sämtliche Szenen mit dieser Figur im Nachhinein, da er der Meinung war, dass sie zu viel Exposition enthielt und damit gegen sein ästhetisches Empfinden verstieß.

Konsequente Haltung ohne Kompromisse bei Besetzungen

In dem Buch macht Tarantino deutlich, dass er bei allen Casting-Entscheidungen keinerlei Kompromisse eingeht. Er erklärte, dass er niemandem etwas schuldig sei und seine Entscheidungen strikt nach fachlichen Kriterien treffe. Für ihn ist allein entscheidend, ob eine Schauspielerin oder ein Schauspieler wirklich zur Welt des Films passt. Diese unerschütterliche Haltung prägt seine Karriere und sichert die Qualität seiner Projekte. Zusätzlich wurde im Zusammenhang mit dem Artikel erwähnt, dass der Film mit Dolph Lundgren, der lange Zeit von der FSK 18 verboten war, jetzt ungeschnitten auf Amazon streambar ist.