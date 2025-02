Quentin Tarantinos Kritik an Toy Story 4

Quentin Tarantino äußerte sich kritisch zu Toy Story 4. Der Regisseur findet den dritten Teil der Reihe großartig, lehnt aber die Fortsetzung ab. Tarantino ist der Meinung, dass die Geschichte mit dem dritten Teil perfekt abgeschlossen wurde und die Fortsetzung unnötig ist.

Quentin Tarantino gilt als Meisterregisseur und hat für seine Film e zahlreiche Oscar -Nominierungen erhalten. 1995 gewann er den begehrtesten Preis der Welt in der Kategorie „Bestes Originaldrehbuch“ für „Pulp Fiction“. 2013 folgte der nächste Goldjunge für „Django Unchained“. Tarantino ist bekannt für seine schonungslose Meinung zur Entwicklung der Film branche.

Dieses Urteil fiel er auch über „Toy Story“, eine der erfolgreichsten Filmreihen überhaupt, und insbesondere über den vierten Teil, der in Deutschland den Titel „Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ trägt. Bei der Oscarverleihung im Jahr 2020 wurde er als „Bester animierter Spielfilm“ ausgezeichnet. 2019 erschien der vierte Teil der berühmten „Toy Story“-Reihe. Der Animationsfilm aus dem Hause Pixar startet mit einem Rückblick und somit neun Jahre vor Start der neuen Geschichte. Cowboy Woody lebt inzwischen mit seinen Freunden wie Space Ranger Buzz Lightyear bei Bonnie. Besonders bitter wird es für die Spielzeuge nach ihrem ersten Tag in der Vorschule. So werden Woody und die anderen gemeinsam mit älteren Spielsachen im Schrank verbannt. Bonnie entdeckt ein neues Lieblingsspielzeug: den aus Müll selbst gebastelten Forky. Doch Forky möchte lieber dorthin zurück, wo er hergekommen ist und flieht. Woody ist ihm schließlich dicht auf den Fersen und erklärt ihm, warum er wichtig für Bonnie ist. Wie „Deadline“ berichtete, fällte Quentin Tarantino ein deutliches Urteil über die „Toy Story“-Fortsetzung. In dem Podcast „Club Random“ mit Bill Maher sprach er darüber, worin die Schwierigkeiten beständen, eine Trilogie abzuschließen, die das Publikum zufriedenstellen würde. So stellte Tarantino fest, dass er aufgrund seiner Liebe zur ersten „Toy Story“-Trilogie „kein Verlangen“ habe, sich die nachfolgenden Filme anzusehen. Er betonte: „Bei „Toy Story“ ist der dritte Teil einfach großartig. Er ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und wenn du die anderen beiden gesehen hast, ist es einfach niederschmetternd.“ Das Urteil von Quentin Tarantino lautete folglich: „Aber die Sache ist, dass sie drei Jahre später oder so einen vierten gemacht haben und ich habe keine Lust, ihn mir anzusehen.“ Der Regisseur erklärte, dass die Filmemacher „die Geschichte buchstäblich so perfekt beendet“ hätten, wie sie nur konnten, daher sei es ihm auch egal, „ob es gut ist“, er sei fertig damit. „Toy Story 4“ lief am 11. Februar um 20.15 Uhr auf Kabel1. Darüber hinaus kann der Animationsfilm bei Disney+ im Abo gestreamt werden. Bei Amazon Prime Video ist der vierte Teil der berühmten Reihe zum Leihen (ab 3,99 Euro) und zum Kaufen (ab 9,99 Euro) verfügbar





