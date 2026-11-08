Quenton Nelson verletzt sich: Seattle Seahawks im Krise vor Spiel gegen Arizona

Quenton Nelson fällt mit Knie-OP aus. Seattle Seahawks haben nun sieben Verletzte, darunter Sam Darnold und Leonard Williams, vor dem Match gegen Arizona Cardinals.

Der Super-Bowl-Champion Quenton Nelson hat die Seattle Seahawks bereits nach kurzer Zeit in eine schwere Verletztenkrise gestürzt. Der Offensive-Line-Star von den Indianapolis Colts war erst vor zehn Tagen verpflichtet worden, um Quarterback Sam Darnold besser zu schützen und das Laufspiel der Offense zu stärken. Doch nach seinem Debüt gegen die Chicago Bears muss der achtmalige Pro-Bowler nun bis auf Weiteres pausieren, da er sich einem Eingriff am linken Knie unterziehen muss.

Arthroskopische OP und Knorpelprobleme

Headcoach Mike Macdonald bestätigte am Freitag, dass Quenton Nelson einer arthroskopischen Operation unterzogen wird, bei der Knorpelfragmente aus dem linken Knie entfernt werden. Der Trainer nannte den Eingriff einen "kleineren Eingriff", dennoch ist der genaue Ausfallzeitpunkt unklar. Insidern wie Ian Rapoport von "ESPN" zufolge wurden bei der Untersuchung Knorpelteile diagnostiziert, die operativ beseitigt werden müssen. Die Seahawks waren davon ausgegangen, dass die beim medizinischen Check vor der Verpflichtung festgestellten Probleme nicht allzu gravierend sind, doch die Beschwerden haben sich laut Macdonald bis zu einem gewissen Grad verschlimmert. Der Coach betonte, dass alle Beteiligten im Klub sich einig seien, dass es das Beste sei, sich jetzt darum zu kümmern und auf lange Sicht zu planen.

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Wöchentliche Überprüfung statt Injured Reserve

Eine wichtige Nuance für die Kaderplanung der Seahawks ist, dass Quenton Nelson voraussichtlich nicht auf die sogenannte "Injured Reserve"-Liste gesetzt wird. Befindet sich ein Profi in diesem Status, muss er mindestens vier Spiele pausieren, und sein Platz im 53-Mann-Kader kann neu besetzt werden. Stattdessen wird der Zustand des 30-jährigen Spielers in der NFL-Sprache als "week to week" eingestuft. Das bedeutet, dass sein Zustand wöchentlich neu bewertet wird und er potentiel schnell wieder zur Verfügung stehen könnte, falls die Genesung schneller voranschreitet als erwartet.

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Sieben Stars fallen vor Spiel gegen Arizona aus

Für die Seattle Seahawks kommt die Verletzung von Quenton Nelson zur denkbar ungünstigsten Zeit. Am kommenden Sonntag tritt das Team gegen die Arizona Cardinals an, was bereits die siebte große Verletzung innerhalb der Mannschaft darstellt. Neben Quenton Nelson fehlt bereits seit Mittwoch Quarterback Sam Darnold. Der Spielmacher hatte sich bei der Niederlage gegen die Chicago Bears an den Rippen und einem Muskel im Oberschenkel verletzt. Zu den weiteren Ausfällen zählen Defensive Tackle Leonard Williams an der Schulter, Wide Receiver Rashid Shaheed am Knie, Linebacker Uchenna Nwosu am Knöchel, Left Tackle Charles Cross ebenfalls am Knöchel und Defensive Tackle Brandon Pili an der Rückenregion.

Macdonald nutzt Galgenhumor und bleibt gelassen

Zusätzlich zu den bereits bestätigten Ausfällen wackelt Linebacker Connor O'Toole mit Fußproblemen, was die Offensive-Line und Defensive-Line zusätzlich schwächt. Dennoch reagiert Headcoach Mike Macdonald mit einem Mix aus Ernsthaftigkeit und Galgenhumor auf die akute Personalknappheit. Der 39-jährige Trainer scherzte, der große Plan sei eigentlich gewesen, die Reihen ordentlich durchzuwirbeln, weil man das Gefühl hatte, es sich zu bequem gemacht zu haben. Diese humorvolle Reaktion soll auch dazu dienen, die Mannschaft psychisch zu stabilisieren, während man nach Lösungen für die aktuellen Defizite im Kader sucht. Die NFL-Spiele sind sonntags ab 19 Uhr live und kostenlos bei RTL sowie in der deutschen Konferenz bei Sky Sports und mit original US-Kommentar im NFL Game Pass auf DAZN zu sehen.