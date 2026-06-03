Qui-Gon Jinn, ein legendärer Jedi aus dem Star Wars-Universum, gibt in abstrusen Videos auf Social Media ein Comeback. Die Videos, die von einem KI-Algorithmus erstellt wurden, zeichnen Qui-Gon Jinn als eine Art Content-Creator ab, der in verschiedenen Situationen zu sehen ist.

Qui-Gon Jinn gibt "Comeback" in abstrusen " Star Wars "-Videos - und ich muss einfach immer weiter hinschauen Fan-Fiction-Videos sind im " Star Wars "-Universum keine Seltenheit. Eine besonders abstruse Version davon findet gerade jedoch auf Social Media Anerkennung.

Im Zentrum der "Satire": Qui-Gon Jinn. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Mittlerweile schwirren auf Social Media gefühlt genauso viele KI-Clips wie "echte" Videos herum. Das meiste empfinde ich als nervig und gruselig und es bestärkt meinen Drang, KI aus unserem Leben (zumindest jedoch aus meinem Instagram-Algorithmus) zu verbannen. Doch dann war da, als ich vor ein paar Wochen durch Reels scrollte, plötzlich Star-Wars-"Legende" und Jedimeister Qui-Gon Jinn auf meinem Bildschirm - vor einem Podcast-Mikro, in einem Gespräch mit Senator Palpatine alias der Imperator.

Es folgen in jeder Hinsicht bemerkenswerte Sekunden, die mein KI-Video-hassendes Ich ratlos zurücklassen. Palpatine versucht, mit Qui-Gon Jinn (genannt: "Qui-Goon") eine Unterhaltung zu führen. Er will die Bühne des Podcasts anscheinend dafür nutzen, kommende Projekte anzukündigen: "Der Plan ist dann, alle Jedi auszurotten.

" Palpatine schaut Qui-Goon ernst, stolz-böse und in Erwartung einer gebührenden Antwort an. Doch sein Gegenüber antwortet abwesend: "Wow. Das ist voll interessant" - nur um das Gespräch auf den gestrandeten Buckelwal zu lenken. Der Abtransport beim Rettungsversuch könne sehr laut für Timmy werden, liest Qui-Goon von seinem Smartphone ab.

"Das ist echt herzzerreißend. " Palpatine versucht es nochmal: Teil des Plans sei es auch, "alle Jedi-Schüler zu liquidieren", doch Qui-Goon herrscht ihn an: "Dieser Wal ist hilflos. " KI macht aus Qui-Gon Jinn die beliebte Social-Media-Persönlichkeit "Qui-Goon





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Qui-Gon Jinn Star Wars KI Social Media Content-Creator

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