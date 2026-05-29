Ein Fan-Fiction-Video von Qui-Gon Jinn, erstellt mit KI, hat auf Social Media Anerkennung gefunden. Der Jedi-Meister wird in den Videos zu einem blinden Timmy-Fanatiker, selbstverliebten Content Creator und seine Bestimmung suchenden Außenseiter.

Qui-Gon Jinn gibt "Comeback" in verstörenden " Star Wars "- Videos - und ich kann nicht aufhören, hinzuschauen Fan-Fiction - Videos sind im " Star Wars "-Universum keine Seltenheit. Eine besonders abstruse Version davon findet gerade jedoch auf Social Media Anerkennung.

Im Zentrum der "Satire": Qui-Gon Jinn. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

- Dieser Artikel spiegelt die Meinung des Autoren und nicht zwingend die der gesamten kino.de-Redaktion wider - Mittlerweile schwirren auf Social Media gefühlt genauso viele KI-Clips wie "echte" Videos herum. Das meiste empfinde ich als nervig und gruselig und es bestärkt meinen Drang, KI aus unserem Leben (zumindest jedoch aus meinem Instagram-Algorithmus) zu verbannen.

Doch dann war da, als ich vor ein paar Wochen durch Reels scrollte, plötzlich Star-Wars-"Legende" und Jedimeister Qui-Gon Jinn auf meinem Bildschirm - vor einem Podcast-Mikro, in einem Gespräch mit Senator Palpatine alias der Imperator. Es folgen in jeder Hinsicht bemerkenswerte Sekunden, die mein KI-Video-hassendes Ich ratlos zurücklassen. Palpatine versucht, mit Qui-Gon Jinn (genannt: "Qui-Goon") eine Unterhaltung zu führen. Er will die Bühne des Podcasts anscheinend dafür nutzen, kommende Projekte anzukündigen: "Der Plan ist dann, alle Jedi auszurotten.

" Palpatine schaut Qui-Goon ernst, stolz-böse und in Erwartung einer gebührenden Antwort an. Doch sein Gegenüber antwortet abwesend: "Wow. Das ist voll interessant" - nur um das Gespräch auf den gestrandeten Buckelwal zu lenken. Der Abtransport beim Rettungsversuch könne sehr laut für Timmy werden, liest Qui-Gon von seinem Smartphone ab.

"Das ist echt herzzerreißend. " Palpatine versucht es nochmal: Teil des Plans sei es auch, "alle Jedi-Schüler zu liquidieren", doch Qui-Gon herrscht ihn an: "Dieser Wal ist hilflos. " KI macht aus Qui-Gon Jinn die beliebte Social-Media-Persönlichkeit "Qui-Goon" Was the fuck habe ich mir da gerade angeschaut. Aber irgendwie war es auch cool.

In den kommenden Wochen wurden mir auf Instagram immer wieder Videos aus Qui-Goons Leben vorgeschlagen - erstellt mit KI von Creator Kalildertreter (auch Kalilderkicker genannt). Und ich sehe sie mir alle höchst amüsiert an. Qui-Goon podcastet, macht Reaction-Videos auf "Star Wars"-Szenen, muss vor Gericht gegen seinen Mörder Darth Maul aussagen, wird bei Burger King gefeuert, spielt bei "Two and a Half Men" neben Albus Dumbledore und Yoda mit.

Für mich als "Star Wars"-Fan passt Qui-Gon Jinn einfach perfekt in die Rolle. Viele sehen in ihm einen der coolsten und besten Jedi im Franchise, weil er seinen Instinkten vertraut und dem dogmatischen Hohen Rat der Jedi kritisch gegenübersteht. Anderen dient er als großes Feindbild, weil er naiv genug war, Anakin Skywalker auszubilden - wodurch dieser letztendlich zu Darth Vader werden, die Jedi nahezu komplett auslöschen und das Ende der Republik einleiten konnte.

Ein bisschen ist Qui-Gon Jinn also ein naiver Trottel, jedoch mit reinem Herzen - eine ideale Besetzung, um ihn zum blinden Timmy-Fanatiker, selbstverliebten Content Creator und seine Bestimmung suchenden Außenseiter zu machen. Häufig referiert Qui-Goon auch auf sein früheres Leben als gescheiterter (weil: ermordeter) Jediritter, wenn er etwa bei "First Dates" mitmacht oder gegenüber Therapeut Dumbledore einräumt, sich mit Podcasts eine neue berufliche Existenz aufbauen zu wollen.

Wer bis hierhin gelesen hat, wird wahrscheinlich von der Vielzahl an Referenzen zu Personen, Formaten und Themen aus dem "Star Wars"-Universum, aus der Popkultur, aus der Social-Media-Welt und den derzeitigen Nachrichten erschlagen sein. So fühle ich mich beim Schauen der Videos auch - und kann trotzdem nicht aufhören, sie mir anzusehen. Es ist einfach zu witzig, smart, kurzweilig, überraschend, um nicht davon süchtig zu werden (Shout-out an mein Instagram-Zeitlimit).

"Ich liebe wirklich alles an diesem Account" schreibt ein User unter einem der hunderttausenden Views erreichenden Videos. Und ich muss ihm recht geben. Die Animationen sind absolut on point. Die Plots liefern neben herrlichem Klamauk auch smarte Satire.

Und so sehr ich es der KI ausdrücklich nicht gönne: Ihr Wesen trägt zum speziellen Etwas der Videos bei. Die mit Referenzen überladenen Geschichten und Settings transportieren eine Komik, die zu unserer völlig überladenen Zeit passt. Die Charaktere wirken zudem immer ein Stück zu leblos, was das Ganze nochmal ironisch bricht. Ein weiterer Faktor: "Star Wars"-Charaktere, allmächtige Ritter mit schier endloser Macht und Weisheit, sehen wir in unserer Realität mit Alltagsproblemen strugglen.

Qui-Gon Jinn ist erst als Jedi gescheitert, nun ist Qui-Goon einer von uns - eine wholesome Wendung, ganz im Stile von "Star Wars"





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